کولرگازی اقساطی بدون بهره در کرج و تهران

نمایندگی کولر گازی میتسوبیشی ایرانیان (بهاقلی) قادر به ارائه خدمات در زمینه های مختلفی همچون نصب، فروش اقساطی، مشاوره و تعمیرات به شما مصرف کنندگان عزیز در تهران و کرج خواهد بود. با توجه به نزدیک شدن به فصول گرم سال، کولر گازی اقساطی در کرج و تهران میتسوبیشی می تواند گزینه ای مناسب و مقرون به صرفه جهت ایجاد آسایش و خنک کردن فضای منزل و محیط کار باشد.

از جمله برندهای معتبر و شناخته شده کولر گازی می توان به برند کولرگازی میتسوبیشی اشاره نمود که سازندگان آن با بهره گیری ازدانش وفناوری روز وهمچنین متخصصین و کارشناسان مجرب دراین زمینه توانسته اند کولرگازی کم مصرف A2 Plus و با کیفیت را روانه بازار نمایند و تاکنون موفق به جلب رضایت مشتریان خود شده اند. فروشگاه ایرانیان ، نمایندگی انحصاری کولرگازی میتسوبیشی،آماده ارائه انواع خدمات در این زمینه به مشتریان گرامی از طریق شماره های ۰۲۶۳۴۴۲۶۸۶۸ و ۰۹۱۲۶۷۱۷۵۴۳ در هفت روز هفته می باشد.

برای اینکه دستگاه دارای عملکردی بهینه و صحیح باشد بایستی اقدام به سرویس های دوره ای آن نمایید. در صورتی که می خواهید از نمایندگی این برند، دست به خرید کولر میتسوبیشی بزنید، از نصب استاندارد و اصولی آن نیز بهره مند خواهید شد. چرا که یکی از موارد مؤثر در عملکرد صحیح دستگاه کولر، نصب استاندارد و اصولی آن خواهد بود که سبب جلوگیری از ایجاد مشکلات متداول برای دستگاه تان می گردد. انجام سرویس های دوره ای به وسیله کارشناسان مجرب، سبب رفع فوری مشکلات جزئی و همچنین رخ ندادن مشکلات جدی می گردد.

کولر گازی میتسوبیشی A2 Plus

اصلی ترین تفاوت کولرگازی A2 Plus با کولر گازی معمولی کمپرسور آن می باشد. زمانی که از کولر گازی معمولی استفاده می کنید کمپرسور آن به صورت دور ثابت کار می کنند و دور موتور در یک ساعت 0 تا 100 خواهد بود. اما کمپرسور کولرگازی های A2 Plus مجهز به موتور دور متغییر هستند و نحوه عملکرد آن ها به این صورت است که دور متغییر در یک ساعت 0 است یا 100. به عنوان مثال اگر اسپلیت معمولی را بر روی دمای خاصی تنظیم نماییم در صورتی که دستگاه به درجه مشخص شده برسد کمپرسور AC به طورخودکار خاموش خواهد شد.

سپس دوباره با افزایش دمای اتاق کمپرسور روشن شده و فضا را خنک می نماید. از معایب این نوع عملکرد این است که دستگاه برق بیشتری را مصرف خواهد کرد و سر و صدای آن بیشتر می باشد. اما در کولر گازی A2 Plus کمپرسور سیستم پس از این که به دمای مشخص شده رسید خاموش نمی شود. همچنین کولر اسپلیت A2 Plus دارای قابلیت تنظیم سرعت کمپرسور بوده که سبب حداکثر راحتی با حداقل هزینه خواهد شد. توجه داشته باشید که استارت اولیه باعث ایجاد استهلاک در سیستم می گردد. به همین دلیل درکولرگازی های معمولی زمان استارت اولیه نسبت به کولر گازی های A2 Plus بیشتر می باشد. و همین امر سبب بالا رفتن هزینه برق خواهد شد. در ادامه به بررسی مزایای کولر گازی A2 Plus خواهیم پرداخت:

مزایا کولر گازی A2 Plus

1.مصرف برق کمتری دارد

از آنجا که کمپرسور کولر گازی A2 Plus به طور منظم روشن و خاموش نمی شود، به همان دلیل نیز برق زیادی مصرف نمی کند. درکولر گازی معمولی با تغیرات دما اسپلیت روشن و خاموش میشود در نتیجه برق شما بالا می رود. اما در کولر گازی A2 Plus، کمپرسور فقط زمانی روشن می شود که کل سیستم تهویه مطبوع خود را روشن کنید. در نتیجه، حدود 30 الی 60 درصد برق کمتریمصرف می کند و می توانید در قبوض برق صرفه جویی کنید.

2.سر و صدای کمتر

وقتی کولر گازی معمولی دارید، صدای اضافی که از کولر خارج می شود را خواهید شنید. این به دلیل کمپرسور و موتور اتفاق می افتد. همانطور که قبلاً اشاره کردیم، در اسپلیت معمولی، کمپرسور به طور منظم روشن و خاموش می شود و در نتیجه، صدایی از سیستمHVAC خارج می شود. اما در کولر گازی A2 Plus، میزان صدا متفاوت است زیرا کمپرسور به طور منظم روشن و خاموش نمی شود. در عوض، هنگامی که اواپراتور از دمای مطلوب اتاق سردتر است، با روشن شدن فن داخلی، کمپرسور کند شده یا متوقف می شود. بنابراین، اگر عاشق کتاب هستید یا می خواهید یک خواب راحت داشته باشید، جایگزینی برای کولر گازی A2 Plus وجود ندارد.

3.مناسب برای همه اتاق ها

با استفاده از کولر گازی A2 Plus، در اتاق های خود نیز خنکی مطلوب نیز خواهید داشت. اگر در حال حاضر مشکل خنک کننده ناهمواری هوا در خانه ی خود دارید، باید کولر گازی قدیمی خود را با کولر گازی A2 Plus جایگزین کنید. همچنین برای استفاده درمکان هایی که نوسان بار وجود دارد مثل سالن های بزرگ و اتاق های کنفرانس و... مناسب می باشد.

4.تنظیم دما مطلوب تر

اسپلیت های A2 Plus دارای قابلیت تنظیم دمای پایدارتر نسبت به نوع معمولی هستند و هنگام روشن و خاموش تغییرات حاصل ازعوض شدن دمای محیط را حس نخواهید کرد چرا که کمپرسور آن نیز به صورت دور متغییر کار می کند.

