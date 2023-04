هزینه و قیمت ایمپلنت فول موس

ایمپلنت فول موس چیست ؟

ایمپلنت فول موس بر گرفته از واژه انگلیسی آن یعنی full mouth می باشد و به معنای ایمپلنت کل دهان می باشد. در صورتی که فرد تمامی دندان های خود را از دست داده باشد، برای او ایمپلنت کامل برای فک بالا و پایین انجام می شود.

انواع مختلفی ایمپلنت فول موس وجود دارد که معمولا بر دو معیار تعداد پایه، نوع اتصال روکش به پایه و برند سازنده پایه ایمپلنت های آن دسته بندی می شود که هر کدام کاربرد و مزایای مخصوص به خود را دارا می باشند.

قیمت ایمپلنت فول موس چقدر است ؟

قیمت ایمپلنت فول موس بر اساس نوع کاشت، برند و تعداد پایه، نوع روکش و هزینه درمان های جانبی تعیین می شود و هزینه ایمپلنت فول موس به طور میانگین از 100.000.000 تومان آغاز و تا حدود 300.000.000 تومان خواهد بود.

هزینه ایمپلنت فول موس به صورت دقیق وابسته به شرایط و بودجه شما توسط متخصص ایمپلنت با بررسی و معاینه های لازم تعیین می شود و نمی توان به طور دقیق آن را اعلام کرد.

قیمت انواع ایمپلنت فول موس

ایمپلنت های فول موس انواع مختلفی دارند که هر کدام هزینه مخصوص به خود را دارا می باشند. به طور مثال در ایمپلنت all on 4 ، چهار پایه ایمپلنت برای هر فک قرار داده می شود و در ایمپلنت all on 6 ، 6 پایه مورد استفاده قرار می گیرد. هر چه تعداد پایه بیشتر باشد، شما استحکام و کیفیت بیشتری خواهید داشت و هزینه آن مسلما بیشتر خواهد بود.

همچنین برند های سازنده های ایمپلنت در تعیین قیمت انواع ایمپلنت فول موس موثر هستند و به طور مثال هزینه ایمپلنت فول موس سوئیسی از کره ای بیشتر می باشد.

قیمت ایمپلنت فول موس اقساطی

هزینه ایمپلنت فول موس به نسبت سایر رقبای خود مانند دندان مصنوعی گران می باشد و پرداخت هزینه آن به صورت یکجا ممکن است کمی برای افراد سخت باشد.

در کلینیک دندانپزشکی روشا امکان انجام ایمپلنت فول موس اقساطی وجود دارد و می توانید هزینه ایمپلنت فول موس خود را به صورت بلند مدت و بدون سود پرداخت فرمایید. در صورتی که می خواهید از این شرایط بهره مند شوید، می توانید از لینک زیر استفاده فرمایید.

قیمت ایمپلنت کامل فک بالا و پایین

عوامل موثر بر هزینه ایمپلنت فول موس

همانطور که مشاهده کردید، بازه قیمت ایمپلنت فول موس بسیار متفاوت می باشد و می تواند وابسته به هر فرد متفاوت باشد. اما چه عواملی بر روی این هزینه تاثیر می گذارد. با ما همراه باشید تا عوامل موثر بر هزینه ایمپلنت فول موس را بررسی نماییم :

1- تعداد پایه

تعداد پایه مهم ترین عامل در تعیین قیمت نهایی ایمپلنت فول موس خواهد بود و هر چه تعداد آن بیشتر باشد، باید هزینه بیشتری پرداخت فرمایید. تعداد پایه مورد نیاز برای ایمپلنت کامل مستقیما به شرایط، بودجه و حساسیت شما دارد و توسط پزشک با معاینه و بررسی عکس های ایمپلنت تعیین می شود.

2- برند ایمپلنت

امروزه ایمپلنت های دندانی توسط کشورهای مختلفی با برند های مختلف تولید می شود. هر برند ایمپلنت پایه های مخصوص به خود را تولید می کند که کاربرد، مزایا و هزینه مخصوص به خود را دارا می باشد.

هر پایه ایمپلنت می تواند به طور مستقیم بر روی طول عمر و درصد موفقیت درمان شما موثر باشد و هر چه کیفیت پایه که برای ایمپلنت کامل خود انتخاب می کنید بالاتر باشد، قیمت ایمپلنت فول موس شما بیشتر خواهد شد.

3- نوع روکش

روکش های ایمپلنت امروزه از مواد و جنس های مختلفی تولید می شوند و هر کدام از این مواد سازنده دارای زیبایی و استحکام مخصوص به خود می باشد. همچنین نوع اتصال و قرار گیری روکش ها در ایمپلنت فول موس نیز متفاوت است و میتواند به صورت ثابت و متحرک باشد.

هر چه کیفیت روکش بیشتر باشد، هزینه ایمپلنت فول موس بیشتر خواهد بود.

4- هزینه درمان های جانبی

هزینه درمان های جانبی در ایمپلنت فول موس از اهمیت بیشتر برخوردار هستند و معمولا نمی توان هزینه آن را از قبل پیش بینی کرد و حتما باید معاینه و عکس های ایمپلنت بررسی شوند.

ایمپلنت های دندانی برای قرار گیری به استخوان و لثه سالم نیاز دارند و در صورتی که شرایط لازم برای قرار گیری آن وجود نداشته باشد، باید درمان های لازم انجام شود.

به طول معمول اکثر افرادی که تمامی دندان های خود را از دست داده اند و می خواهند ایمپلنت فول موس انجام دهند، دچار تحلیل استخوان هستند. به همین برخی درمان های برای بازگشت قطر استخوان اعم از پیوند استخوان و سینوس لیفت انجام می شود.

در صورتی که نیاز به درمان هایی مانند پیوند استخوان، سینوس لیفت و کشیدن دندان وجود داشته باشد، هزینه آن جداگانه محاسبه می شود اما برای روی قیمت ایمپلنت فول موس موثر هستند.

5- میزان تخصص، تجربه و مهارت متخصص ایمپلنت

ایمپلنت دندان یک درمان با پیچیدگی و حساسیت بالا می باشد و در صورتی که می خواهید یک درمان مادام العمر با عوارض کم را تجربه کنید، متخصص ایمپلنت بسیار پر اهمیت می شود.

متخصص ایمپلنت با کاشت صحیح، بهره گیری از درمان جانبی به صورت مناسب و طرح درمان خوبی که به شما ارائه می دهد، به طور مستقیم بر روی کاهش عوارض، درصد موفقیت درمان و طول عمر ایمپلنت فول موس شما موثر است.

هر چه تجربه، مهارت و تخصص پزشکی که ایمپلنت فول موس را برای شما انجام می دهد بیشتر باشد، هزینه دستمزد او بیشتر بوده و هزینه ایمپلنت فول موس شما افزایش پیدا خواهد کرد.

مقایسه قیمت ایمپلنت فول موس در ایران و سایر کشورها

از آنجایی که هزینه انجام ایمپلنت فول موس به نسبت دندان مصنوعی بیشتر می باشد، میزان هزینه اولویت بسیار زیادی پیدا میکند. در صورتی که به دنبال یک کشور با هزینه مناسب برای این درمان می خواهید، ایران بهترین گزینه است.

قیمت ایمپلنت فول موس در ایران به نسبت سایر کشورهایی همچون آمریکا، کانادا و اروپا، 80 درصد کمتر است و انجام ایمپلنت فول موس در آمریکا $60.000 تا $100.000 دلار هزینه در بر خواهد داشت.

هزینه ایمپلنت فول موس بیشتر است یا دندان مصنوعی ؟

به طور کلی هزینه دندان مصنوعی بسیار کمتر از ایمپلنت فول موس می باشد اما این دندان مصنوعی های سنتی معایب زیادی اعم لقی، تحلیل لثه و استخوان و مشکل در تکلم ایجاد می کند و بهترین انتخاب قطعا ایمپلنت فول موس می باشد.

منبع : دندانپزشکی روشا » هزینه ایمپلنت

