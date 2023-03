رونمایی از برندگان جوایز اسکار ۲۰۲۳؛ جوایز اصلی به فیلم همه چیز همه جا به یکباره رسید

فیلم همه چیز همه جا به یکباره با کسب مهم‌ترین جوایز نود و پنجمین دوره مراسم اهدای جوایز اسکار، فاتح بلامنازع این رویداد شد؛ اتفاقی که شگفتی برخی ناظران را در پی داشت.

به گزارش «تابناک»؛ مراسم اهدای جوایز اسکار برای دوره نود و پنجم امروز ۱۲ مارس ۲۰۲۳ مصادف با ۲۱ اسفند به وقت آمریکا در دالبی تئاتر هالیوود برگزار و از برندگان جوایز این دوره رونمایی شد. در این دوره از مراسم، جیمی کیمل، بار دیگر به صحنه بازگشت و همچون هشتادونهمین و نودمین دوره، اجرای مراسم را بر عهده داشت. برگزارکنندگان این دوره برای افزایش فراگیری مخاطبان این مراسم، در این دوره از هر گوشه‌ای مراسمی را آوردند؛ از خوانندگی چینی تا رقص هندی؛ موضوعی که مشخص نیست نتیجه بخش بوده باشد.

سرانجام فیلم همه چیز همه جا به یکباره، در کمال شگفتی جوایز اسکار بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه غیراقتباسی، بهترین تدوین، بهترین بازیگر نقش اول زن، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و بهترین نقش مکمل زن را به دست آورد و با این هفت جایزه، برنده اصلی این دوره از جوایز اسکار لقب گرفت.

عدم اهدای جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن به کیت بلانشت برای تار، عدم اهدای جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد به برندن گلیسون برای بنشی‌های اینیشرین، عدم اهدای جایزه اسکار بهترین فیلمنامه غیراقتباسی به بنشی‌های اینیشرین جزو شگفتی‌های این دوره از مراسم بود که در فضای افکارعمومی نقدهایی را در پی خواهد داشت.

کمی با مراسم اسکار بیشتر آشنا شویم.



منشا اسکار و سه ریشه متفاوت برای نام گذاری این مجسمه

نام جایزه اسکار از کجا آمده است؟ از چه سالی این جایزه اهدا شد؟ آیا همیشه مجسمه اسکار همین شکلی بوده است؟ در این ویدیو به تمامی این سوالات پاسخ داده خواهد شد و مروری بر تاریخچه اسکار خواهیم داشت .

تاریخچه مختصر اولین مراسم اسکار

امروزه همه نام اسکار را شنیده اند و هر سال حرف از فیلم های برگزیده این مراسم بزرگ و حاشیه های آن زیاد است؛ اما شاید برایتان جالب باشد که این مراسم اصلا چطور آغاز شد و چطور به این سطح از شهرت رسیده است. در این ویدیو، تاریخچه نخستین اسکار را در کمتر از سه دقیقه می بینید.



مراسم اسکار در کجا برگزار می‌شود؟

از سال ۲۰۰۲ تاکنون مراسم اسکار در سالن تئاتر دالبی برگزار می‌شود. این سالن در منطقه هالیوود لس آنجلس قرار دارد و میزبان کنسرت‌های موسیقی و مراسم‌ مختلف مهمی نیز بوده است؛ اما چند روز پیش از مراسم مهم سال، این سالن تئاتر مشغول آماده شدن برای این مراسم بزرگ است. تصاویری از روند آماده شدن برای مراسم را همراه با سخنان مسئولین این سالن در ویدیو تابناک ببینید.





چگونه مجسمه اسکار ساخته می‌شود؟

اگر اطلاعات دقیقی درباره تاریخچه ساخت تندیس اسکار و سازنده آن ندارید، در این ویدیوی «تابناک» می توانید با سازنده چندین ساله آن در شیکاگو آشنا شوید و همچنین در جریان فرآیند دقیق ساخت این مجسمه قرار بگیرید.



یک اسکار چقدر برای صاحبش تمام می‌شود؟!

فیلم های سینمایی آمریکایی که معمولاً متعلق به کمپانی های بزرگ این کشور هستند، با سرمایه گذار وسیع تبلیغاتی همراه هستند تا شش هزار داور به طور ویژه به دیدن این فیلم ها بنشینند و رای مثبت به این فیلم ها بدهند؛ اما چنین پروسه ای چگونه رقم می خورد و چه میزان هزینه دارد؟ پاسخ به این پرسش را در ویدیوی «تابناک» می یابید.



شیوه عجیب شمارش آرای اسکار

نحوه انتخاب نامزدها و برندگان اسکار را می بینید که توسط اعضای آکادمی اسکار انتخاب می شوند و شیوه ای عجیب دارد که توضیح آن را در این ویدیو می بینید.



هشت سخنرانی سیاسی در اسکار

بد نیست به هشت مورد از سخنرانی‌های سیاسی قبلی در اسکار نگاهی بیندازیم؛ از مارلون براندو با فرستادن نماینده سرخپوست به جای خودش در اسکار تا سخنرانی پاتریشیا آرکت درباره حقوق برابر زنان.

برندگان جوایز نود و پنجمین دوره

برندگان این دوره از جوایز اسکار بدین ترتیب هستند:

بهترین فیلم

در جبهه غرب خبری نیست

آواتار: راه آب

بنشی‌های اینیشرین

الویس

همه چیز همه جا به یکباره

فابلمن‌ها

تار

تاپ گان: ماوریک

مثلث غم

حرف‌های زنانه

بهترین کارگردانی

تاد فیلد (تار)

دنیل کوان و دنیل شاینرت (همه چیز همه جا به یکباره)

مارتین مک دونا (بنشی‌های اینیشرین)

روبن اوستلوند (مثلث غم)

استیون اسپیلبرگ (فابلمن‌ها)

بهترین بازیگر مرد

آستین باتلر (الویس)

کالین فارل (بنشی‌های اینیشرین)

برندان فریزر (نهنگ)

پل مسکال (افترسان)

بیل نای (زندگی)

بهترین بازیگر زن

کیت بلانشت (تار)

آنا د آرماس (بلوند)

میشل ویلیامز (فابلمن‌ها)

میشل یو (همه چیز همه جا به یکباره)

بهترین نقش مکمل مرد



برندن گلیسون (بنشی‌های اینیشرین)

برایان تایری هنری (گذرگاه)

جاد هیرش (فابلمن‌ها)

بری کیوگان (بنشی‌های اینیشرین)

که هوی کوآن (همه چیز همه جا به یکباره)

بهترین نقش مکمل زن



آنجلا باست (پلنگ سیاه: واکاندا برای همیشه)

هونگ چاو (نهنگ)

کری کاندون (بنشی‌های اینیشرین)

جیمی لی کرتیس (همه چیز همه جا به یکباره)

استفانی هسو (همه چیز همه جا به یکباره)

بهترین فیلمنامه اصلی

بنشی‌های اینیشرین

همه چیز همه جا به یکباره

فابلمن‌ها

تار

بهترین فیلمنامه اقتباسی

در جبهه غرب خبری نیست

پیاز شیشه ای: رمز و راز چاقو

زندگی کردن

تاپ گان: ماوریک

حرف‌های زنانه

بهترین انیمیشن بلند

پینوکیو گیلرمو دل تورو

مارسل صدف کفش به پا

گربه چکمه پوش: آخرین آرزو

جانور دریا

قرمز شدن

بهترین مستند بلند

همه آنچه نفس می کشد

همه زیبایی و خونریزی

آتش عشق

خانه‌ای ساخته شده از ترکش

ناوالنی

بهترین فیلم بین‌المللی (غیر انگلیسی زبان)



در جبهه غرب خبری نیست از آلمان (ادوارد برگر)

آرژانتین 1985 از آرزانتین

نزدیک از بلژیک

EO از لهستان

دختر آرام از ایرلند

بهترین فیلمبرداری



جیمز فرند ؛ در جبهه غرب خبری نیست

باردو

الویس

امپراتوری نور

تار

بهترین چهره‌پردازی



در جبهه غرب خبری نیست

بتمن

پلنگ سیاه: واکاندا برای همیشه

الویس

نهنگ

بهترین تدوین

بنشی‌های اینیشرین

الویس

همه چیز همه جا به یکباره

تار

تاپ گان: ماوریک

بهترین طراحی لباس

بابیلون

پلنگ سیاه: واکاندا برای همیشه

الویس

همه چیز همه جا به یکباره

خانم هریس به پاریس می رود

بهترین طراحی تولید

در جبهه غرب خبری نیست

آواتار: راه آب

بابیلون

الویس

فابلمن‌ها

بهترین صدا

در جبهه غرب خبری نیست

آواتار: راه آب

بتمن

الویس

تاپ گان: ماوریک

بهترین ترانه



مانند یک زن تعریف کن Tell It like a Woman

تاپ گان: ماوریک Top Gun: Maverick

پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد Black Panther: Wakanda Forever

آرآرآر RRR

همه چیز همه جا ناگهان Everything Everywhere All at Once

بهترین مستند کوتاه

نجواگران فیل

هیل اوت

چطور یک سال را اندازه گیری می‌کنید؟

اثر مارتا میچل

غریبه در دروازه

بهترین فیلم کوتاه

یک خداحافظی ایرلندی

ایوالو

دانش‌آموزان

سوار شبانه

چمدان قرمز

بهترین انیمیشن کوتاه

پسر، موش کور، روباه و اسب

ملوان پرنده

تاجران یخ

سال دیکس

شترمرغی به من گفت که دنیا جعلی است و من فکر می‌کنم به آن اعتقاد دارم

بهترین موسیقی متن

ولکر بلترمن برای در جبهه غرب خبری نیست

بابیلون

بنشی‌های اینیشرین

همه چیز همه جا به یکباره

فابلمن‌ها

بهترین جلوه‌های ویژه بصری

در جبهه غرب خبری نست

آواتار: راه آب

بتمن

پلنگ سیاه: واکاندا برای همیشه

تاپ گان: ماوریک