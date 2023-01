کشف علت سرخوردن روی یخ توسط دانشمندان

به گزارش تابناک به نقل از سایتک دیلی، نتایج تحقیقات دانشمندان نشان داد که سطح یخ یک لایه روان کننده منحصر به فرد دارد که خود ترمیم شونده است.

تیمی تحقیقاتی، به رهبری دانشگاه کمپلوتنسه مادرید از شبیه‌سازی‌های کامپیوتری برای مطالعه حرکت یک جامد روی یخ )در سطح اتمی) استفاده کرده است. شبیه سازی وجود یک لایه خود روان کننده روی سطح یخ را تایید می کند.

بر اساس تحقیقات سطح یخ در تماس با یک جسم جامد ذوب می شود و یک لایه روان کننده ایجاد می کند. این لایه یخ را لغزنده‌تر می‌کند و در نتیجه احتمال بروز تصادفات را افزایش می‌دهد.

این مطالعه که در هفته نامه Proceedings of the National Academy of Science منتشر شد، شامل استفاده از شبیه‌سازی کامپیوتری برای تجزیه و تحلیل حرکت اجسام جامد بر روی سطح یخ در سطح اتمی بود.

از خواص لغزنده یخ در برخی موارد برای اهداف تفریحی (مانند اسکیت روی یخ) و در موارد دیگر به عنوان وسیله حمل و نقل استفاده شده است. از یافته های این تحقیق می توان برای طراحی روان کننده های بهتر در صنایع مختلف استفاده کرد.

درک منشأ این خاصیت شناخته شده یخ، هم برای بهبود عملکرد ورزشکاران المپیک و هم برای اطمینان از ایمنی وسایل نقلیه در طول زمستان مهم است.

دانشمندان سالها را صرف این سوال کرده اند که چرا یخ لغزنده است و چه چیزی باعث ایجاد لایه مایع در بالای آن می شود. در طول دهه‌ها، چهره‌هایی از جمله مایکل فارادی و جیمز تامسون با فرضیه‌های متفاوتی روبرو شده‌اند. اصول کلیدی ماهیت لغزنده یخ، پدیده ذوب سطحی است که توسط فارادی پیشنهاد شده است.

بیش از نیمی از انرژی تولید شده در سراسر جهان از طریق اصطکاک از دست می رود. بنابراین فرآیندهای روان کنندگی بهبود یافته به معنای صرفه جویی در سوخت، پول و اثرات زیست محیطی است. نتایج این مطالعه می تواند علاوه بر پیشگیری از حوادث ورزشی و رانندگی، در طراحی روان کننده های بهتر در سایر سیستم ها نیز کاربرد داشته باشد.