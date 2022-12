معرفی نامزدهای اولیه 10 بخش جوایز اسکار؛ نماینده ایران به لیست بلند راه نیافت

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی، فهرست بلند اسامی نامزدهای اولیه نود و پنجمین دوره جوایز اسکار را در 10 بخش اعلام کرد که فیلم جنگ جهانی سوم نماینده ایران در بخش اسکار بین‌الملل، حتی به فهرست نیز راه نیافت.

به گزارش «تابناک»، آکادمی علوم و هنرهای سینمایی، فهرستی بلند از نامزدهای اولیه جوایز اسکار 2023 را اعلام کرد که شامل مستند بلند (۱۵ نامزد)، مستند کوتاه (۱۰ نامزد)، فیلم بین‌المللی (۱۵ نامزد)، چهره‌آرایی و آرایش مو (۱۰ نامزد)، صدا (۱۰ نامزد)، موسیقی متن (۱۵ نامزد)، بهترین ترانه (۱۵ نامزد)، فیلم کوتاه انیمیشن (۱۰ نامزد)، فیلم کوتاه (۱۰ نامزد) و جلوه‌های ویژه (۱۰ نامزد) است.

در بخش فیلم بین المللی، بنیاد فارابی «جنگ جهانی سوم» ساخته هومن سیدی را به عنوان نماینده ایران معرفی کرده بود که این فیلم با وجود دیده شده در برخی جشنواره‌ها، حتی نتوانست به این فهرست پانزده فیلمی راه یابد؛ بنابراین ایران در دوره پیش رو، نماینده‌ای نخواهد. نامزدها بدین شرح هستند:

فیلم بین المللی

در جبهه غرب خبری نیست از آلمان

آرژانتین، ۱۹۸۵ از آرژانتین

باردو از مکزیک

توطئه قاهره از سوئد

خفتان آبی از مراکش

نزدیک» از بلژیک

کورساژ از اتریش

تصمیم به ترک از کره جنوبی

ای او از لهستان

عنکبوت مقدس از دانمارک

جویلند» از پاکستان

آخرین نمایش فیلم از هند

دختر آرام از ایرلند

بازگشت به سئول از کامبوج

سن اومر از فرانسه

فیلم مستند

همه آن چیزی که نفس می کشد

همه زیبایی و خونریزی

تبر بد

فرزندان مه

نسل

آتش عشق

هاللویا: لئونارد کوهن، یک سفر، یک آهنگ

نامه های پنهان

خانه ای ساخته شده از پارگی ها جین ها آخرین پرواز به خانه

موناژ رویای ناوالنی رتروگراد قلمرو

فیلم کوتاه مستند

عدالت آمریکایی در دادگاه: مردم علیه نیوتن

آناستازیا

آنگولا آیا صدای ما را می شنوید؟ صداهایی از زندان پلنتیشن

تا آنجایی که می توانند اجرا کنند

فیل نجواگران

پرچم سازان شادی

4 میلیون پوند است . خرس مزاحم اثر مارتا میچل خفه شو و غریبه را در دروازه 38 در باغ نقاشی کن

گریم و چهره پرداری

همه آرام در جبهه غربی

آمستردام

بابل

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Blonde

Crimes of the Future

Elvis

Emancipation

The Whale



موسیقی (قطعه اصلی)

در جبهه غرب خبری نیست

آواتار: راه آب

بابل

بنشی های اینشرین

پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد

فداکاری

نگران نباش عزیزم

همه جا همه جا به یکباره پیاز شیشه ای

فابلمن: راز گیرمو دل تورو پینوکیو نه او گفت زن پادشاه زنان صحبت می کنند



موسیقی (آهنگ اصلی)

زمان

Nothing Is Lost (You Give Me Strength)»

Lift Me Up

This Is A Life

Ciao Papa

Til You're Home

Naatu Naatu

My Mind & Me

Goodnoon

Applause

Stand Up

Hold My Hand

Dust & Ash

کارولینا

New Body Rhumba

فیلم کوتاه متحرک

اسلاید سیاه

پسر، مول، روباه و اسب

اولین

بازیکن ملوان پرنده

مرد آشغال

بازرگانان یخ

اینجا خیلی خوب است

بیش از آن که بخواهم

سال دیکس را به یاد بیاورم

ماه نو

یک شترمرغ به من گفت دنیا جعلی است و من فکر می کنم من باور دارم که

مسافر

نجات رالف

سیرا

استیکخانه

فیلم کوتاه

اکشن زنده پانزده فیلم در بخش فیلم کوتاه اکشن زنده برای جوایز اسکار 95 پیشروی خواهند کرد. دویست فیلم واجد شرایط در این رده بندی شدند. اعضای شاخه فیلم‌های کوتاه و انیمیشن بلند، کارگردانان، تهیه‌کنندگان و نویسندگان به تعیین فهرست نهایی و نامزدها رأی می‌دهند.

همه به نفع

تقریباً خانه

یک خداحافظ ایرلندی

ایوالو

لو پوپیل گرگ

تنها ناکام سواری شبانه قاتل پلاستیکی چمدان قرمز کلمات درست Sideral درمان تولا وارشا

صدا

در جبهه غرب خبری نیست

آواتار: راه آب

بابل

بتمن

پلنگ سیاه: واکاندا برای همیشه

الویس

همه چیز همه جا همه به یکباره

گیلرمو دل تورو پینوکیو

موناژ خیالبافی

تاپ گان: ماوریک

جلوه‌های بصری

در جبهه غرب خبری نیست

آواتار: راه آب

بتمن

پلنگ سیاه: واکاندا تا ابد

دکتر استرنج در چندجهانی دیوانگی

جانوران شگفت‌انگیز: اسرار دامبلدور

دنیای ژوراسیک: قلمرو

نُچ

سیزده زندگی

تاپ گان: ماوریک

رای گیری نامزدها از 12 تا 17 ژانویه انجام می شود و نامزدها در 24 ژانویه اعلام می شوند. نود و پنجمین دوره جوایز اسکار قرار است 12 مارس در سالن دالبی تئاتر هالیوود برگزار شود.