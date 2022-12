به گزارش تابناک، بنجامین بلیر، پژوهشگر دانشکده پزشکی هاروارد و سرپرست این پژوهش می‌گوید: «هیچگاه دلیل قانع‌کننده‌ای درباره اینکه چرا در ماه‌های سرد سال افزایش بسیار واضحی در سرایت ویروس‌ها رخ می‌دهد، ارائه نشده است. این نخستین توضیح کمی و منطقی از لحاظ زیست‌شناختی است که در این مورد به دست داده می‌شود.»

این بررسی یک پاسخ ایمنی از قبل شناخته‌شده به نام «آزادی وزیکول‌های بیرون‌سلولی» را ارزیابی کرد. فوران پاسخ ایمنی از این نوع در بینی باعث متوقف شدن و کشتن باکتری‌هایی می‌شود که با استنشاق هوا وارد آن می‌شوند.

پژوهشگران برای این بررسی نمونه‌های گرفته شده از بینی داوطلبان را در آزمایشگاه در دمای طبیعی بدن انسان و ۵ درجه سلسیوس پایین‌تر از دمای بدن قرار دادند تا تفاوت دمای میان فضای درون خانه و بیرون از آن در طول زمستان را شبیه‌سازی کنند. نتایج نشان داد که در دمای پایین‌تر این پاسخ ایمنی به صورت آزادی وزیکول‌های بیرون سلولی ضعیف‌تر و پراکنده‌تر است.

یافته‌های این پژوهش این هفته در ژورنال آلرژی و ایمونولوژی بالینی منتشر شده است.

کارشناسان می‌گویند یافته‌های این پژوهش ممکن است به یافتن راه‌های جدیدی برای پیشگیری از انتشار کروناویروس جدید (سارس-کوو-۲) ویروس عامل بیماری کووید-۱۹ هم کمک کند و به ایجاد وسائلی مانند «اسفنج‌های مصنوعی ضد ویروس» بینجامد.

البته کارشناسان می‌گویند باید محدودیت‌های این بررسی را هم در نظر داشت، چرا که این نخستین بار است که یک توضیح زیست‌شناختی و مولکولی درباره یک عامل در پاسخ ایمنی ذاتی ما که ظاهر در دماهای پایین‌تر محدود می‌شود، داده می‌شود. از طرف دیگر این بررسی در آزمایشگاه انجام شده است (یک بررسی in vitro است)، نه در بینی واقعی یک شخص (بررسی in vivo وگرچه در بسیاری از موارد یافته‌های بررسی‌های in vitro در بررسی‌های in vivo تایید می‌شوند، همیشه اینگونه نیست.

منبع: همشهری آنلاین