داماد جمال عبدالناصر، جاسوسی که سقوط کرد

اشرف مروان، داماد جمال عبدالناصر بود که در یک سقوط کشته شد. هم صهیونیست‌ها و هم مصری‌ها اصرار دارند که مروان به نفع آن‌ها کار می‌کرد و با توجه به موقعیت مروان، پذیرش جاسوسی مروان برای مصر امری حیثیتی شده است. در مستند «جاسوسی که سقوط کرد | The Spy Who Fell to Earth» با فرماندهان ارشد موساد در زمان فعالیت مروان و بعد از او مصاحبه شده و روایت هر دوطرف ماجرا ارائه می‌شود. برای نخستین بار با ترجمه فارسی در «تابناک» تماشا می‌کنید.