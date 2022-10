خرید خرمالو خشک به صورت مستقیم از تولید کننده

در کشورهای مختلف طرز تهیه خرمالو خشک متقاوت بوده برای مثال در ژاپن این میوه را چیده و پوست گرفته و در زمان خشک شدن آنها را ماساژ داده و به صورت برگه های مختلفی می باشد.در کشو کره این میوه را به وسیله شالی بنج در هم گره زده و در مکانی که دارای نور آفتاب کافی بوده قرار داده تا به طور یک نواخت خشک شود. این میوه بعد از گذشت سه هفته کاملا خشک شده و باید حتما در این مدت به آنها سر زده و بعد از خشک شدن در محل خشک و خنک آن را نگهداری نمایید.همواره در هنگام خرید باید به کیفیت و تاریخ تولید و انقضای محصول توجه کرده تا نمونه ارگانیک و اصل را خریداری نمایید تا برای سلامتی شما مشکلی را ایجاد نکند.

خرمالو خشک درسته

پزشکانی که بیشتر اوقات به شهرهای مختلف سفر می کنند تا بیماران خود را معالجه کنند از خرمالو و کیوی طلایی خشک درسته پاییزی را در مواد خوراکی خود جای می دهند زیرا آنان وقت خرید روزانه ندارند از طرفی بسیار به تغذیه خود اهمیت می دهند.

محصول خرمالو خشک درسته را می توان در ظروف کوچک دربسته قرار داد و سپس در بین راه یا در اداره و دانشگاه میل نمود زیرا نیازی به آب برای شستن نمی باشد و همچنین از نظر بهداشتی مکان های عمومی برای پاکیزه نمودن میوه تازه نمی باشد و بهتر است از خشک شده آن استفاده کرد.این محصول را در مکانهای سرد و یخ زده قرار ندهید زیرا باعث سفت شدن آن می شود که لای دندان ها به خوبی تکه و له نمی شود و ممکن است در هنگام خوردن لثه ها زخم شوند به همین دلیل آن را کاملا بپوشانید و در جایی قرار دهید که هوا متعادل و خشکی داشته باشد.

در روستاها به صورت دستی خرمالو خشک درسته و آلو زرد خشک درست می کنند که مشخصات آن کاملا شبیه به این است که انگار تازه از درخت چیده شده است افرادی که علاقه به خوراکی های مزه شیرین دارند می توانند از خرمالو نرم مربا درست کنند کافی است آنها را به همان اندازه که مصرف می کنند بخرند و در آب و شکر غلط دهند و این ترکیب را مانند خورشت یا آش جو طبخ دهند و بعد از پخت کامل منتظر سرد شدن آن باشند و سپس مربای خرمالو خوشمزه را با نان تست به همراه چای داغ در وعده صبحانه میل نمایید.

خرید خرمالو خشک

درخت خرمالو مانند درخت نخل خرما که از گذشته تا به امروز در ایران کاشت می شود اصلاتا از چین و ژاپن بوده است در ایران کشت این محصول در مناطق گرمسیر می باشد ولی خشک کردن به صورت درسته این محصول در تمامی مناطق ایران امکان پذیر می باشد شما میتوانید با خرید این محصول و خشک کردن آن به سود آوری بی نظیری دست پیدا کنید.

خرمالو دارای خاصیتهای فراونی می باشد که در این بخش از مقاله به آن می پردازیم:

ضد سرطان خاصیت اکسیدانی خرمالو خشک جلوگیری می کند از بعضی از سرطان ها و همچنین وحود ویتامین آ در خرمالو خشک سبب تقویت بینایی چشم می شود.

افزایش انرژی در بدن خرمالو به دلیل داشتن ویتامین های گروه ب کمک میشود به تبدیل غذا به انرژی در بدن و همچینن برای تقویت سیستم عصبی و گوارشی موثر می باشد در کل وجود ویتامین ب ضد افسردگی می باشد.خون سازآهن های موجود در خرمالو خشک سبب خون سازی در بدن می شود.

جذب آهن و ترمیم زخم برای ترمیم زخم ها به ویتامین c نیاز است که خرمالو منبع ویتامین c می باشد بنابراین خوردن خرمالو با تامین و جذب آهن کمک می کند. افزایش ایمنی بدن و سلامت استخوانها وجود ویتامین c در خرمالو خشک کمک به سلامتی پوست، لثه ها، دندانها، استخوان ها می شود به همین دلیل مصرف و خرید خرمالو خشک همچنین سیب خشک لبویی برای کسانی که مشکلات پوستی یا استخوان دارند توصیه می گردد.

