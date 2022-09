بسته ویدیویی «تابناک» مجموعه‌ای از ویدیو‌ها عمدتاً متکی بر گزارش‌ها و تحلیل‌ها و ویدیویی‌هایی درباره دیگر موضوعات فرهنگی، اقتصادی و... است که تماشایش را از دست داده‌اید؛ نگاهی دوباره و متفاوت به آنچه در این بستر می‌توان فرا گرفت.



تحریم‌ها یعنی رنج؛ کتاب هنر تحریم‌ها

کتاب «هنر تحریم‌ها اثر ریچارد نفیو / The Art of Sanctions by Richard Nephew» در مورد روش‌های بهینه و چارجوب‌هایی که تحریم‌کننده‌ها حین وضع تحریم‌ها باید مد نظر قرار دهند نوشته شده است. ریچارد نفیو یکی از اعضای تیم مذاکرات آمریکا در برجام و ارتباط نزدیکی با تحریم‌های آمریکا علیه ایران داشته و مسئول تیم طراحی تحریم ایران در دولت دوم اوباما بود. او که پیش از این پست، ده سال مسئول امور ایران در شورای امنیت ملی در کاخ سفید و قائم مقام هماهنگی سیاست تحریم در وزارت خارجه ایالات متحده بوده، در این کتاب سعی کرده با ترسیم چارچوبی مشخص برای بهینه کردن اعمال تحریم‌ها از آن‌ها سلاحی برای تحت فشار قرار دادن موثر کشورهای دیگر بسازد.

در این ویدیو بخش‌هایی از مراسم رونمایی کتاب وی که مربوط به زمان انتشار آن است خواهید دید. نفیو صریح عنوان می‌کند که هدف تحریم، اعمال رنج به کشوری دیگر است؛ با این هدف که کشور مورد نظر، رفتار مد نظر تحریم‌کننده را ترک کند. سپس تحلیل می‌کند که چالش‌ها و خطرات و روش‌های اعمال درست تحریم چیست. سایر افرادی که در پنل حضور دارند به نکات عملی تحریم‌ها و چالش‌هایی که پیاده سازی آن را به همراه دارند، می‌پردازند و از نقطه نظر موسسات مالی و بخش انرژی تحریم‌ها و اثرات آن را تحلیل می‌کنند. این گفت‌وگوها دیدی جالب از تحریم‌ها ارائه می‌کند که در آن می‌توان به چالش‌های داخلی طرف تحریم کننده پی برد. همچنین نسخه این کتاب که در ایران ترجمه شده را نیز می‌توانید ترجمه کنید و بخوانید.

دانلود کتاب هنر تحریم‌ها

مردم آمریکا موافق فشار بر مردم ایران نیستند

مجید تخت روانچی سفیر ایران در سازمان ملل سال گذشته با حضور در برنامه جی‌پی‌اس شبکه سی‌ان‌ان آمریکا با اجرای فرید زکریا درباره تحولات اخیر پیرامون تحریم‌های ایران و تنش آفرینی‌های اخیر آمریکا علیه ایران واکنش نشان داد. گفت‌وگوی کامل این مصاحبه را با زیرنویس فارسی در تابناک تماشا کنید.







مجسمه آزادی آمریکا برای مصر است!

مجسمه آزادی آمریکا در ابتدا قرار بود یک عرب (مصر) باشد؛ اما بعدها به علت ورشکستگی دولت مصر، مدل آن تغییر کرد. این ویدیو را درباره اینکه چه شد مجسمه مصری ها سر از آمریکا درآورد، در «تابناک» با زیرنویس فارسی ببینید.



روایت سردار سلیمانی از راز فرماندهی

سردار حاج قاسم سلیمانی در روایتی متفاوت از راز فرماندهی هزار رزمنده در دوران دفاع مقدس می‌گوید. این روایت را به همراه تصاویری از بازدید میدانی سپهبد سلیمانی از مناطق عملیاتی سوریه می‌بینید.



فوتبال بازی کردن سیدحسن نصرالله

ویدیوی قدیمی از فوتبال بازی‌ کردن دبیرکل حزب‌الله لبنان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. در این فیلم که به نظر می‌رسد، مربوط به سال ۱۹۸۷ است، سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان با برخی دیگر از فرماندهان حزب‌الله در حال بازی در زمین خاکی است. این فیلم تاکنون هزاران بار از سوی کاربران اینترنتی دیده شده و فعالان شبکه‌های اجتماعی معتقدند، تعدادی از هم‌بازی‌های سید حسن از رهبران ارشد حزب‌الله هستند که برخی شهید شده‌اند. هم اکنون این فیلم را در تابناک می‌بینید.