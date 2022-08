NFT های میلیون دلاری

NFT ها یکی از موضوعاتی هستند که اخیراً صحبت های زیادی پیرامون آنها شده است. توکن ‌های غیر قابل تعویض یا به اختصار NFT، آیتم ‌های دیجیتال منحصربه‌ فردی هستند که بر روی یک بلاک چین مانند اتریوم یا سولانا ایجاد می ‌شوند. از بسیاری جهات، این آیتم ها کیفیتی مشابه با آیتم های موجود در دنیای واقعی دارند. توکن ‌های غیرقابل تعویض توسط فناوری بلاک چین پشتیبانی می ‌شوند که این موضوع، ارزش و اعتبار آنها را تضمین می ‌کند. این آیتم های دیجیتالی با شماره سریال منحصر به فرد ذخیره شده، در زنجیره بلوکی از یکدیگر متمایز می شوند. شماره سریال مانند بارکد عمل کرده و کد اطلاعات مربوط به آن آیتم مانند ظاهر، ویژگی ها، هنرمند یا سازمانی که آن را ساخته و غیره را بیان می کند. محبوبیت NFT ها در طول سال 2022 به طور فزاینده ای در حال افزایش است و برخی از اینفلوئنسر ها، افراد مشهور و برند هایی مانند آدیداس، پرادا و پیکسار در سراسر جهان میلیون ‌ها دلار در این دارایی‌ های دیجیتال سرمایه‌ گذاری کرده ‌اند. بلاک چین، NFT های متعددی را میزبانی می کند. در این مقاله به معرفی بهترین، گرانترین و مشهورترین کالکشن های nft میپردازیم.

گران قیمت ترین nft ها

1_ The Merge

(91.8 میلیون دلار)

گران‌ ترین NFT تاریخ در واقع مجموعه‌ ای از NFT است که در دسامبر سال گذشته با قیمت شگفت‌ انگیز 91.8 میلیون دلار فروخته شد. این NFT، توسط یک هنرمند مشهور ناشناس به نام پاک ساخته شده است که آثار او تا کنون بیش از 350 میلیون دلار فروخته شده و این قطعه نیز توسط 28983 نفر خریداری شد که در مجموع، 312000 سهم (که هر کدام یک NFT است) به قیمت نزدیک به 92 میلیون دلار بود. در نهایت، The Merge، پاک را به ارزشمندترین هنرمند تاریخ تبدیل کرد و از نقاشی خرگوش استیل جف کونز در سال 1986 که 91 میلیون دلار فروخت، پیشی گرفت.

2_ The First 5000 Days

(69.3 میلیون دلار)

با شکستن رکورد های متوالی، دنیای هنر NFT سال گذشته توسط هنرمند دیجیتال، مایک بیپل، به بالا ترین سطح خود رسید. بیپل، کلاژی متشکل از 5000 عکس ساخته شده در بیش از سیزده سال که 5000 روز اول نامیده میشود را در اولین حراج هنر دیجیتال NFT در مارس 2021، به Vignesh Sundaresan، سرمایه گذار ارز دیجیتال مستقر در سنگاپور، معروف به MetaKovan، که همچنین بنیانگذار پروژه Metapurse NFT است، به فروش رساند. این اثر علاوه بر اینکه دومین NFT گران قیمت فروخته شده تا به امروز است، همچنین چهارمین اثر گران قیمت یک هنرمند زنده است که تا به حال در یک حراج فروخته شده است.

3_ Clock

(52.7 میلیون دلار)

سومین NFT گران قیمتی که تا به حال فروخته شده است، به دلیل اختصاص داده شدن به یک هدف اجتماعی، متمایز از دیگر توکن های این لیست می باشد. این توکن غیرقابل تعویض با عنوان «Clock»، ساخته مشترک جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس و پاک است و به عنوان شمارنده دیجیتال روزهایی که آسانژ پشت میله های زندان بلمارش لندن گذرانده است، معرفی می شود. این سازمان برای جمع آوری سرمایه برای دفاع از آسانژ ایجاد شد و در فوریه 2022 به ارزش 52.7 میلیون دلار به AssangeDAO، یک سازمان غیرمتمرکز (DAO) با بیش از 10000 حامی آسانژ، که برای تامین مالی جمعی از فروش تاسیس شد، به حراج گذاشته شد. Clock، بخشی از مجموعه بزرگتر NFT و دارای بیش از 29000 پیام توکن شده توسط خریداران پروژه است که آنها را می توان در OpenSea مشاهده کرد. علاوه بر این، در بستر Opensea، می توان به خرید و فروش اقلام nft از طریق خرید سولانا پرداخت. درآمد این مجموعه NFT به سازمان ‌های طرفدار آزادی انتخابی آسانژ و پاک، از جمله بنیاد واو هلند، که از دفاع آسانژ پشتیبانی می‌ کند، تعلق گرفت.

4_ HUMAN ONE

(28.9 میلیون دلار)

یکی دیگر از آثار بیپل که به نظر می رسد استعداد ساخت چندین میلیون NFT را دارد، HUMAN ONE است. این توکن غیر قابل تعویض سال گذشته در حراجی کریستیز به قیمت 28.9 میلیون دلار فروخته شد. HUMAN ONE یک مجسمه ویدیویی پویایی است که توسط Beeple طراحی شده و یک اثر هنری ترکیبی از فناوری فیزیکی و دیجیتالی است که به نظر می رسد فضانوردی در حال گام برداشتن در فضاهای در حال تغییر و متحرک می باشد. علاوه بر این، HUMAN ONE یک قرارداد هوشمند دارد که به طور خاص در آن کدگذاری شده است که به Beeple اجازه می دهد از راه دور بر روی آنچه که نمایش داده می شود کنترل داشته باشد. به این ترتیب، HUMAN ONE یک قطعه هنری دیجیتالی در حال پیشرفت است که ارزش پرداخت هزینه بالایی را دارد.

5_ CryptoPunk #5822

(23.7 میلیون دلار)

CryptoPunks مطمئناً در صدر محبوب ‌ترین توکن‌ ها قرار دارند و با قیمت‌ های رکوردشکنی به فروش می‌ رسند. این پروژه که در سال 2017 توسط Larva Labs راه اندازی شد، از گروه پانک لندن، جنبش سایبرپانک و هنرمندان موسیقی الکترونیک مانند دفت پانک الهام گرفته شده است. گران‌ ترین عضو کریپتوپانک‌ ها، کریپتوپانک شماره 5822 است، چرا که این توکن در ماه فوریه سال جاری تقریباً 23.7 میلیون دلار فروخته شد. CryptoPunk #5822 بخشی از کمیاب ترین نسخه این سری است که از 10000 پانک موجود تنها 9 مورد آن وجود دارد. این NFT توسط Deepak Thapliyal، مدیر عامل Chain خریداری شد و با توجه به نادر بودن آن، می‌ توان انتظار داشت که یکی از گران‌ ترین NFT ‌های موجود باقی بماند.

6_ Alien Cryptopunk #7523

(11.75 میلیون دلار)

Alien CryptoPunks یک آیتم کمیاب در دنیای رمزنگاری است و به همین دلیل است که در رتبه ششم گران‌ ترین NFT ‌های فروخته شده تا کنون قرار دارد. به عنوان یکی از تنها 9 پانکی که توسط Larva Labs ایجاد شده و همراه با لوازم جانبی انحصاری ارائه شده است. CryptoPunk #7523 که "Covid Alien" نامیده می شود توسط Shalom Meckenzie، بزرگترین سهامدار DraftKings خریداری شد. یک نکته مهم در مورد NFT ها این است که این توکن ها را نمی ‌توان مانند سایر ارز های دیجیتال مانند ارز دیجیتال تتر و غیره در یک صرافی ارز دیجیتال خرید و فروش کرد و تنها در بازارهای آنلاینی که مخصوص NFTها هستند خرید و فروش می ‌شوند.

کالکشن های nft

همانطور که از نام آن پیداست، کالکشن NFT اساسا یک مجموعه منحصر به فرد از NFT ها است که ارزش های پیشنهادی آثار هنری NFT را تحت الشعاع قرار می دهد. به عنوان مثال، آثار هنری NFT به طور کلی در مقیاس کوچکتر با مشارکت سازندگان محتوا یا هنرمندان دیجیتالی ایجاد می شوند. NFT ها معمولاً با استفاده از همان نوع برنامه ‌نویسی مورد استفاده برای ارزهای دیجیتال ایجاد می‌ شوند اما نمی توان آن ها را مانند سایر دارایی های رمزنگاری مانند ارز دیجیتال اتریوم، بیت کوین و یا ارز دیجیتال تتر، خرید و فروش و معامله کرد. کالکشن های NFT مجموعه ‌ای از کاراکترهای ایجاد شده هستند که یک ایده خاص را به تصویر می ‌کشند. برخی از معروف ترین کالکشن های nft عبارتند از CryptoPunk ها، Cool Cats، Azuki، mfers، Tasty Bones XYZ و غیره.

