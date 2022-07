این مواد غذایی موجب “سقط جنین” می شوند

به گزارش «تابناک»، در ادامه به ۲۰ خوراکی که برای سلامتی مادر و جنین مضر شمرده شده است و احتمال سقط را افزایش می‌دهد اشاره شده است.



پیشنهاد می‌گردد این مواد خوراکی حتی المقدور در دوران بارداری مصرف نگردد.



1-نوشیدنی و خوراکی‌های کافئین دار

از مهمترین نوشیدنی و خوراکی‌های کافئین دار می‌توان قهوه‌ی دم کرده، قهوه‌ی صاف شده، قهوه‌ی چکیده، قهوه‌ی سرد، چای کیسه ای، چای سبز، کاکائو، پودر گوارانا، نوشیدنی‌های گازدار کولادار و نوشیدنی‌های انرژی زا را نام برد.



2-صدف خام

صدف خام و بطور کلی غذا‌های دریایی اگر بصورت خام مصرف شود، اثرات سوء بر همه مردم به ویژه زنان باردار دارد؛ لذا می‌بایست از خوردن این غذا‌ها در دوران بارداری پرهیز نمایید.



3-لبنیات و شیر غیرپاستوریزه:

احتمال دارد در لبنیات و شیر غیرپاستوریزه، باکتری لیستریا موجود باشد. این باکتری به دلیل توانایی عبور از جفت می‌تواند باعث آلوده شدن جنین نیز گردد.



پیشنهاد می‌گردد در این دوره حساس زندگی صرفا شیر پاستوریزه مصرف گردد.



4- گوشت گاو:

گوشت گاو نیز مانند شیر می‌تواند آلوده به باکتری لیستریا باشد؛ لذا توصیه می‌شود در صورتی که تمایل به استفاده از گوشت گاو دارید، آن را با دقت هر چه تمام بپزید. این کار باعث از بین رفتن این باکتری می‌گردد.



5-آناناس:

آناناس یک میوه خوشمزه است که حتی می‌توان علاوه بر خود میوه، آب آن را بنوشید. اما در آناناس ماده‌ای به نام برملائین وجود دارد. این ماده باعث نرم شدن انقباضات دهانه رحم می‌گردد.



درنتیجه یکی از مواد خوراکی که باعث سقط جنین میشود آناناس است. پیشنهاد می‌شود در سه ماهه اول بارداری از خوردن آناناس و یا آب آن خودداری کنید.



6-پاپایا:

پاپایا یا خربزه درختی میوه‌ای استوایی است و رنگ آن موقعی که رسیده باشد زرد کهربایی تا کمی نارنجی است. این خوراکی نیز حاوی آنزیم و موادی است که موجب انقباضات رحم می‌گردد؛ لذا خانم‌های باردار از مصرف پاپایا به ویژه نرسیده (رنگ سبز) آن حتما خودداری نمایند.





7-سیب زمینی دارای جوانه:

سیب زمینی که جوانه زده است حاوی سمی به نام سولانیون می‌باشد. این سم برای همه افراد و حتی جنین داخل شکم مادر نیز مضر است. توصیه می‌گردد از سیب زمینی جوانه زده پرهیز نمایید.



8-مصرف بیش از حد میوه هلو:

میوه هلو دارای طبع گرم است و مصرف بیش از حد آن باعث خونریزی می‌گردد. همچنین پرز‌های موجود بر پوست هلو باعث سوزش یا خارش گلو می‌شود. پیشنهاد می‌شود در مصرف این میوه حد تعادل را رعایت نمایید.



9-مواد غذایی کنسرو شده:

بطور کلی مواد غذایی کنسرو شده دارای مواد نگهدارنده بالا، نمک و برخی مواد شیمیایی می‌باشند. از طرف دیگر میزان بهداشتی بودن محتوی کنسرو و عاری از میکروب بودن آن موضوع مهمی است. توصیه می‌گردد مادران باردار در طول زمان بارداری از مصرف کنسرویجات پرهیز نمایند.



10-تخم مرغ خام باعث سقط جنین:

همانطور که در بالاتر اشاره شد مصرف مواد غذایی خام برای خانم‌های باردار توصیه نمی‌گردد. مصرف تخم مرغ خام نیز به دلیل دارا بودن باکتری‌های فعال و گا‌ها مضر نظیر سالمونلا در این دوران توصیه نمی‌شود.



11-پنیر نرم:

در ساخت پنیر نرم و در مرحله اول معمولا از شیر غیر پاستوریزه استفاده می‌گردد. پنیر‌هایی مثل کامبو، فتا، گرگنزولا و روکوفو موادی است که باید با احتیاط مصرف شود.



12-گیاه سنتلا:

این گیاه دارای اثرات مثبت و مفیدی در دفع سموم بدن و حتی افزایش طول عمر دارد. اما باتوجه به اینکه در زنان باردار ممکن است مصرف آن باعث بروز التهاب و سردی معده شود و گا‌ها اثر بعضی دارو‌ها از جمله انسولین را کاهش دهد لذا در این دوران توصیه نمی‌گردد.



13-مصرف زیاد ویتامین C:

ویتامین بیش از حد C، می‌تواند باعث سقط جنین در ماه‌های اول بارداری شود. توصیه می‌گردد در سه ماهه اول بارداری در خصوص میزان مصرف ویتامین C با پزشک خود مشورت نمایید.



14-زعفران در بارداری:

در مصرف زعفران یا طلای سرخ نیز مانند ویتامین C باید در ابتدای ماه‌های بارداری دقت گردد.



15-مصرف بیش از حد آلوئه ورا:

آلوئه ورا یکی از بهترین مواد طبیعی برای تقویت پوست می‌باشد. اما مصرف آلوئه ورا و یا آب آن می‌تواند باعث خونریزی لگن و در مواردی سقط جنین شود.



16- جگر در سقط جنین:

جگر یا کبد می‌تواند منبع انواع سموم باشد. مصرف این ماده غذایی مقوی باید با احتیاط و از منابع مطمئن باشد.

این ماده دارای مقدار فراوانی ویتامین A و کلسترول است، اما از طرفی باتوجه به نقش آن در بدن حیوان حاوی بسیاری از سموم نیز می‌باشد.



17-گوشت‌های فرآوری شده:

سوسیس، کالباس و سایر گوشت‌های فرآوری شده باعث افزایش فشارخون، بیماری‌های قلبی و عروقی، سرطان‌ها، بیماری‌های ژنتیکی و مشکلات پوستی می‌گردد.



پیشنهاد می‌گردد باتوجه به حساسیت فراوان زمان بارداری و جنین داخل شکم، مصرف این مواد در این دوره به حداقل ممکن برسد.



مواد غذایی هستند که زنان باردار واقعا نباید در دوران بارداری بخورند موجب آسیب به جنین میشود.



18-دانه اشک آبی:

این ماده انرژی زا در بهبود سیستم ایمنی بدن موثر است. اما مانند میوه آناناس و پاپایا، این خوراکی نیز باعث تحریک عظلات رحم می‌گردد.



19- دارچین و سقط جنین:

براساس پژوهش‌های صورت گرفته مصرف دارچین میتواند به زایمان زودرس منجر شود. به دلیل خطر این ادویه در دوران بارداری، پیشنهاد می‌گردد از مصرف آن مخصوصا در ماه‌های پایانی بارداری خودداری گردد.



20-کرفس در بارداری:

کرفس به عنوان یک گیاه مفید و فاقد چربی به شدت در این روز‌ها طرفدار پیدا کرده است. اما مصرف گیاه مفیدی مانند کرفس در زمان باردای توصیه نشده است. زیرا خوردن کرفس ممکن است باعث سقط جنین یا حتی نقص عضو در کودک گردد.

منبع: kidmam.ir