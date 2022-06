پژوهشگران پژوهشکده سامانه‌های ماهواره پژوهشگاه فضایی ایران موفق به اختراع «بستر صحت‌سنجی ارتباطی زیرسامانه‌های مختلف ماهواره در بستر پروتکل ارتباطی CAN » شدند.

به گزارش «تابناک» به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، گواهی ثبت اختراع بستر صحت‌سنجی ارتباطی زیرسامانه‌های مختلف ماهواره در بستر پروتکل ارتباطی CAN از سوی مرکز مالکیت معنوی اداره ثبت اختراعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شد.

مهندس حامد بابایی رئیس پژوهشکده سامانه‌های ماهواره درباره این طرح اختراعی اظهار داشت: به منظور بررسی قابلیت اطمینان سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، لازم است راهکارهایی برای مانیتورینگ تبادل داده و تزریق خطا در باس ماهواره طرح‌ریزی شود تا عملکرد سیستم در شرایط مختلف عملکردی مورد بررسی قرار گرفته و تدابیر لازم برای شناسایی و رفع خطا لحاظ شود.

وی گفت: بستر مانیتورینگ باید طبق پروتکل ارتباطی ماهواره بوده و به نحوی پیاده‌سازی شود که داده‌های ارتباطی از حالت رمز خارج شده و تفسیر آن‌ها به تفکیک زیرسامانه مبدا و مقصد، زمان ارسال، نوع و شناسه پیام، به صورت بلادرنگ محاسبه و نمایش داده شود.

بابایی افزود: همچنین، آماده‌سازی بستر تزریق خطا پیش از تجمیع زیرسامانه‌های مختلف یک ماهواره، در زمان‌بندی اجرایی و نهایی‌سازی عملکرد نرم‌افزار ماهواره دارای اهمیت ویژه‌ای است. چرا که از این طریق می‌توان مشکلات موجود در پروتکل تعریف شده برای ارتباط زیرسامانه‌های مختلف را شناسایی کرد و در کنار بهبود این پروتکل، عملکرد نرم‌افزار ماهواره را نیز مورد ارزیابی قرار داد.

رئیس پژوهشکده سامانه‌های ماهواره در خصوص کاربرد این طرح اختراعی توضیح داد: نرم افزار صحت‌سنجی ارتباطی زیرسامانه‌های مختلف ماهواره در بستر پروتکل ارتباطی CAN طرح‌ریزی و پیاده‌سازی شده و شامل نرم‌افزار پایش اطلاعات باس‌های ارتباطی CAN ماهواره، نرم‌افزار تزریق خطا و سخت‌افزار گیرنده و فرستنده بسته‌های اطلاعاتی CAN است.

به گفته وی، این بستر به صورت یکپارچه در ارتباط با باس‌های ماهواره قرار داشته و پایش اطلاعات به صورت هم‌زمان با تزریق خطا صورت می‌پذیرد. این امر موجب می‌شود که علاوه بر در اختیار داشتن تفسیر زمان‌واقعی اطلاعات تبادلی در باس‌های اصلی و افزونه و عدم نیاز به تغییر کد اصلی ماهواره، امکان بررسی بسته‌های اطلاعاتی میان زیرسامانه‌ها در زمان تزریق خطا نیز فراهم شده و ارزیابی قابلیت اطمینان زیرسامانه‌های مختلف ماهواره، با سهولت امکان‌پذیر شود.

مهندس بابایی، ویژگی‌های متمایز این روش نسبت به سایر روش‌ها را شامل فرآیند پایش اطلاعات به صورت هم‌زمان با تزریق خطا، تفسیر زمان‌واقعی و آنلاین اطلاعات تبادلی در باس‌های اصلی و افزونه، تزریق خطا بدون نیاز به تغییر کد اصلی نرم‌افزار ماهواره، تزریق خطا روی باس‌های اصلی و افزونه به صورت هم‌زمان و بدون اتصال دو باس به یکدیگر و تزریق خطای نرم‌افزاری بر اساس پیکربندی پیام‌های تبادلی بدون اعمال خطا در لایه سخت‌افزاری باس ارتباطی CAN، عنوان کرد.