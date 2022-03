پنجمین روز فروردین هزار و چهارصد و یک نیز فرا رسید. کرونا در حالی در سال جدید قربانی می‌گیرد و یکی از بحران های همچنان برقرار، بحران اظهارنظر است. در واقع در وقت بحران، این فرهنگ هنوز وجود ندارد و زمینه‌های قانونی نیز تعریف نشده که فقط اشخاص مسئول و متخصص اظهارنظر تخصصی نمایند و خود را مرجع معرفی کنند.

سعدی علیه الرحمه در این زمینه در باب فواید سکوت گلستان آورده است: «بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد. پسر را گفت نباید که این سخن با کسی در میان نهی. گفت ای پدر فرمان تراست، نگویم ولکن خواهم مرا بر فایده این مطلع گردانی که مصلحت در نهان داشتن چیست؟ گفت تا مصیبت دو نشود: یکی نقصان مایه و دیگر شماتت همسایه» و چه نیک که پرسشی درباره جزئیات زندگی دیگران می رسیم و اجازه دهیم طرف مقابل به تشخیص خود، از روزگار و احوال بگوید.

در این روزگار پرمشقت، شنونده‌ خوبی باشیم و بکوشیم به قدری که می‌شنویم، خود را مسئول در تغییرِ حال و احوال بستگان و نزدیکان بدانیم.

در آخر با بهاریه‌ای از سعدی کلام را به پایان می‌رسانیم و دعوت‌تان می‌کنیم مجموعه ویدیوهای روز پنجم نوروز را در این ویژه نامه تماشا کنید.

مبارك‌تر شب و خرم‌ترین روز

به استقبالم آمد بخت پیروز

دهلزن گو دو نوبت زن بشارت

كه دوشم قدر بود امروز نوروز

مهست این یا ملك یا آدمیزاد

پری یا آفتاب عالم افروز

ندانستی كه ضدان در كمینند

نكو كردی علی رغم بدآموز

مرا با دوست ای دشمن وصالست

تو را گر دل نخواهد دیده بردوز

شبان دانم كه از درد جدایی

نیاسودم ز فریاد جهان سوز

گر آن شب‌های با وحشت نمی‌بود

نمی‌دانست سعدی قدر این روز

خوشحالم ؛ سیروان خسروی

سیروان خسروی قطعه خوشحالم را خوانده است. اکنون موزیک ویدیو این قطعه را در «تابناک» می‌بینید و می‌شنوید.

شاد باش ای عشق خوش سودای ما؛ نصرت فاتح علی خان

«شاد باش ای عشق خوش سودای ما»، یکی از اشعار مثنوی مولانا جلال الدین بخشی است که نصرت فاتح علی خان خواننده و استاد سبک قَوّالی اهل پاکستان به زیبایی اجرا کرده است. این قطعه را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.

می‌تراود مهتاب ؛ شهرام ناظری

توقف بین راه در جیبوتی ؛ انور براهم

«توقف بین راه در جیبوتی / Stopover At Djibouti» نام قطعه‌ای است که «انور براهم یا اَنوَر ابراهیم / Anouar Brahem» نوازنده تونسی ساز بربط (عود) است که به صورت زنده در جشنواره فرانسوی «جز زیر درختان سیب / Jazz under the Apple Trees / Jazz Sous Les Pommiers» اجرا کرده است. این اجرای متفاوت را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.

اصول پایه برگزاری جلسات مجازی

جلسات مجازی به برگزاری نشست‌ها و جلسات به صورت مجازی و در بستر اینترنت گفته می‌شود. وبینار هم نمونه‌ای از این نوع جلسات می‌باشد. جلسات مجازی توسط نرم‌افزار‌های تحت وب و بدون تجهیزات خاص قابل اجرا هستند و این یکی از مزیت‌های اصلی آن است. مزیت دیگر جلسات مجازی عدم نیاز به حضور فیزیکی افراد است و هر کسی از هرگوشه دنیا با دسترسی به اینترنت می‌تواند در جلسه شرکت کند. این نوع جلسات به سرعت در حال رشد است و هر روز شرکت های بیشتر برای کاستن از هزینه‌های خود به این نوع جلسات روی می‌آورند. در این ویدیو به بررسی نقاط قوت و ضعف این جلسات پرداخته شده است و گفته می‌شود چطور می‌توان در این جلسات به خوبی درخشید.

فضای شخصی چیست و چه میزان است؟

گاهی پیش می‌آید با کسی برای اولین بار صحبت می‌کنید و آن شخص مرتب بیش از حد به شما نزدیک می‌شود، یا اینکه می‌خواهید از دستگاه خودپرداز استفاده کنید و شخصی که پشت سر شماست، بیش از حد به شما نزدیک می‌شود، یا مثلا در آسانسور هستید و شخصی که کنار شماست، بیش از حد نزدیک شما می‌ایستد، یا به شما خیره می‌شود، یا بوی بدنش شما را آزار می‌دهد، تمام این ها مثال هایی از نقض فضای شخصی هستند که می‌توانند به شما حس ناخوشایندی بدهند. فضای شخصی، فاصله فیزیکی بین دو انسان در محیط روزمره اجتماعی است. بدون شک این فاصله با توجه به نسبتی که با افراد مختلف دارید و اینکه چقدر او را می‌شناسید، متفاوت خواهد بود. اما اینکه این فضا برای اولین بار چطور تعریف شد و اینکه این فضا در موقعیت های مختلف اجتماعی چقدر باید باشد، خود داستان جالبی دارد که می‌توانید آن را در این ویدیو ببینید.