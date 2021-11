بنابر اظهارات خانواده نوزاد فوت شده در یکی از بیمارستان‌های مشهد، این نوزاد که به اکسیژن نیاز داشته است، گاز CO ۲ به او داده شده که این موضوع موجب مرگ نوزاد شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، یکی از بستگان نزدیک این خانواده در این خصوص به ایسنا گفت: «با توجه به نظر پزشک معالج، مادر نوزاد ساعت ۷ صبح سه‌شنبه، ۱۸ آبان‌ماه به بیمارستان منتقل می‌شود. در ساعت ۹:۳۰ مادر را به اتاق عمل برده می‌شود. تا ظهر هیچ خبری از سلامت مادر و کودک به ما داده نشد. نوزاد را از دستگاه به lCU انتقال دادند و بدون هیچ گونه اطلاعاتی در خصوص سلامت نوزاد برگه‌ای به پدر نوزاد دادند که در پذیرش بیمارستان کار‌های بستری را انجام دهد. پدر نوزاد اولین بار او را زیر دستگاه اکسیژن و درحال تشنج دیده است. دکتر اتاق عمل علت بستری شدن نوزاد را دیابت مادر، وزن بالای نوزاد و مشکل قلبی او بیان کرد، درصورتی که دکتر ICU کاملا متفاوت صحبت کرده و گفته بود که نوزاد مشکل خاصی نداشته، ولی نیاز به اکسیژن داشته است.



با اصرار پدر نوزاد جلسه‌ای با حضور پزشک معالج، رئیس اتاق عمل، دکتر بیهوشی و یک ماما تشکیل داده شد و پزشک معالج قصور پزشکی را توضیح داد که به جای اکسیژن به نوزاد گاز CO ۲ داده شده است. دکتر همچنین اعلام کرد که باوجود دیابت مادر و وزن بالای نوزاد که نیاز به اکسیژن داشته، اما رنگ نوزاد و وضعیت قلب او مطلوب بوده است. پس از اینکه متوجه می‌شوند به‌جای اکسیژن به نوزاد گاز CO ۲ داده شده او را احیا کردند و احیاء نوزاد ۲۰ دقیقه طول کشیده که این کار نیز غیرقانونی است، زیرا احیا باید۱۰ دقیقه طول بکشد و اگر بیشتر طول بکشد باعث فلج مغزی می‌شود.



به ما اطلاع دادند که نوزاد باید به بیمارستان دیگری منتقل شود. ما در حال انتقال نوزاد بودیم که متوجه شدیم بیمارستان آمبولانس ندارد. آن‌ها از قرارداد خود استفاده کردند و یک ون سبز رنگ با باطری خراب برای انتقال نوزاد در اختیار ما قرار دادند. ماشین بین راه روشن نمی‌شد و برای درخواست آمبولانس از ۱۱۵ کمک گرفته شد. در این بیمارستان دستگاه انجمادی وجود دارد که بدن در آن یخ می‌زد تا دمای بدن کاهش پیدا کند تا اکسیژن بتواند به مغز بازگردد. متأسفانه دو روز بعد خبر فوت نوزاد به ما داده شد.»



مصطفی مهرابی بهار، رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد در گفتگو با ایسنا در خصوص نحوه رسیدگی به این پرونده اظهار کرد: باتوجه به حساسیت موضوع این پرونده با سرعت بیشتری پیش می‌رود و باید مراحل قانونی و نتیجه پزشکی قانونی مشخص شود. این پرونده ابتدا باید در دادستانی تشکیل شود و دادیار درباره آن اظهار نظر کند، سپس کارشناسان دعوت می‌شوند که حدود ۱۲تا ۱۳نفر هستند. در این میان نظرات تخصصی از سوی نماینده پزشکی قانونی ارائه می‌شود و نماینده دادستانی نیز مطابقت با قانون را انجام می‌دهد. پس از برگزاری این جلسه، هیئت بدوی رأی خود را صادر می‌کند.



رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد ادامه داد: ما دو روز پیش درخواست پرونده را از هر دو بیمارستان داشته‌ایم، اما تاکنون هیچ یک از پرونده‌ها به دست ما نرسیده و مورد بررسی کامل قرار نگرفته است. بر اساس شنیده‌ها بیان شده که به نوزادی در اتاق عمل بیمارستان به‌جای اکسیژن، گاز CO ۲ داده شده است و این درحالی است که رنگ کپسول اکسیژن متفاوت است. در ادامه ماجرا نوزاد به بیمارستان دیگری منتقل شده و در آنجا فوت شده است.



وی درخصوص اظهارات بستگان نوزاد فوت شده مبنی بر نبود آمبولانس در بیمارستان اظهار کرد: بیمارستان‌ها حتما باید آمبولانس داشته باشند، حتی درمانگاه‌ها نیز یا باید آمبولانس داشته باشند یا قرارداد ببندند. نظارت در این رابطه به عهده دانشگاه علوم پزشکی است.



کاظم غفاریان، مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز درگفت‌وگو با ایسنا درخصوص نحوه رسیدگی به این پرونده اظهار کرد: مواردی که منجر به فوت بیمار می‌شود حتما باید به پزشکی قانونی ارجاع داده شود. پزشکی قانونی درنهایت علت فوت بیمار را مشخص می‌کند.



مدیر نظارت و اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در رابطه با بحث رسیدگی به تخلف‌ها عنوان کرد: سیستم قضایی در این زمینه اظهار نظر می‌کند و معمولا این پرونده‌ها را به نظام پزشکی ارجاع می‌دهند و نظام پزشکی مشخص می‌کند که چند درصد قصور پزشکی و قصور بیمارستان در این جریان دخیل بوده‌است، ولی اگر قصور پزشکی ثابت شود برخورد‌هایی از سمت دانشگاه علوم پزشکی اعمال خواهد شد. درحال حاضر ما منتظر هستیم تا پزشکی قانونی نظر خود را عنوان کند.