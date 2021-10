به گزارش تابناک به نقل از ایرنا به نقل از شبکه تلویزیونی روسی رن. تی. وی، ماریا زاخارووا روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: روزنامه دیلی میل که خبر جعلی را منتشر کرده بود باصداقت رفتار کرد و بخاطر انتشار خبر جعلی از روسیه عذرخواهی کرد.



وی افزود:، اما بنظر می‌رسد روزنامه انگلیسی «سان» (The Sun) که منبع اولیه انتشار خبر جعلی در مورد واکسن اسپوتنیک وی بود، قصد عذرخواهی ندارد و فقط اصلاحاتی را در متن خبر انجام داده و بخشی از بیانیه صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه (دست اندرکار تحویل واکسن اسپوتنیک وی به کشور‌های دیگر) را به آن افزود.



سخنگوی وزارت خارجه روسیه خبر سرقت فرمول واکسن استرازنکا برای واکسن کرونا را خبر جعلی خواند که کاملا پوچ بود.



زاخارووا در ادامه تصریح کرد که اگر نشریات انگلیسی سان، ایندپندنت، ادینبورگ اونینگ نیوز و چند رسانه دیگر که خبر جعلی در مورد واکسن اسپوتنیک وی منتشر کرده اند هنوز صداقت کاری برمبنای استاندارد‌های خبرنگاری دارند، از شانس برای حفظ شایستگی و احترام به مخاطبان خود برخودارند و می‌توانند از تولیدکنندگان واکسن روسی معذرت خواهی کنند.



به گزارش ایرنا از صندوق سرمایه گذاری‌های مستقیم روسیه که نهاد متولی تولید واکس اسپوتنیک وی شناخته می‌شود ادعای رسانه انگلیسی را مبنی بر سرقت فرمول واکسن «آسترازنکا» (AstraZeneca) و استفاده از آن در ساخت «اسپوتنیک وی» را رد کرد و گفت که این ادعا هیچ معنای علمی ندارد، چون هم اسپوتنیک وی و هم استرازنکا ار پلتفرم‌های متفاوتی استقاده می‌کنند.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی رسمی رئیس جمهوری فدراسیون روسیه نیز این نشریه انگلیسی را «روزنامه‌ای بسیار مشهور، اما عمیقاً غیر علمی» خواند و «گنادی اونیشچنکو»، از آکادمی علوم روسیه نیز خواستار اخراج افسران اطلاعاتی انگلیس از روسیه برای از دست دادن شایستگی حرفه‌ای شد.



روزنامه انگلیسی سان (The Sun) ۱۱ اکتبر (۲۰ مهر) روسیه را به سرقت فرمول واکسن کرونا از سازندگان آسترازنکا متهم کرد. این نشریه به ویژه ادعا می‌کند که «یک جاسوس روسی فرمول واکسن کووید-۱۹ را که توسط دانشگاه آکسفورد و شرکت سوئدی آسترازنکا ساخته شده بود به سرقت برد.»



این نشریه به داده‌های سرویس‌های ویژه آمریکایی اشاره می‌کند که بر اساس آن‌ها «فناوری مورد استفاده در آکسفورد در «اسپوتنیک وی» کپی شده است. سرویس‌های ویژه، آنطور که سان می‌نویسد، این موضوع را به دولت انگلیس گزارش داده اند.



سال گذشته نیز جاسوسان انگشتان خود را به سمت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور نشان دادند. آن‌ها می‌گویند «بیش از ۹۵ درصد» اطمینان دارند که هکر‌های روسی تحت حمایت دولت، سازمان‌های انگلیسی، آمریکایی و کانادایی را برای تهیه واکسن علیه کووید -۱۹ هدف قرار داده اند.



در مورد این اطلاعات، صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه گزارش داد که یادداشت سان هیچ معنای علمی ندارد و فقط جعلی دیگر است.



«کریل دیمیتریف» مدیرکل صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این خبر یکی دیگر از اخبار جعلی و دروغ آشکار بر اساس منابع ناشناس است. این داستان که توسط روزنامه سان (The Sun) ساخته شده است، توسط مخالفان موفقیت یکی از موثرترین و ایمن‌ترین واکسن‌های کووید-۱۹ در جهان تبلیغ می‌شود و ما چنین حملاتی را بسیار غیراخلاقی می‌دانیم، زیرا تلاش‌های جهانی واکسیناسیون را تضعیف می‌کند. آن‌ها همچنین هیچ معنای علمی ندارند، زیرا «اسپوتنیک وی» و آسترازنکا از فرمول‌های مختلف استفاده می‌کنند.»



بر اساس این بیانیه، روزنامه‌های انگلیسی بار دیگر اخبار جعلی قدیمی در مورد فناوری «سرقت شده» را یادآوری می‌کنند. «اسپوتنیک وی» بر اساس پلتفرم آدنوویروسی انسان طراحی شده است که هفت سال پیش طراحی شده است و بسیار متفاوت از واکسن آسترازنکا است که بر اساس آدنوویروس شامپانزه ساخته شده است.

این بیانیه افزود: دروغ در رسانه‌ها تلاش مشارکت جهانی برای مبارزه با کووید ۱۹ را تضعیف می‌کند.



«گنادی اونیشچنکو» معاون دومای دولتی و عضو آکادمی علوم روسیه هم گفت: تحریریه سان باید تحت معاینه روانشناسی قرار گیرد. به گفته وی، کارکنان اطلاعات انگلیس باید «به دلیل از دست دادن شایستگی حرفه ای» اخراج شوند.