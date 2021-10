ارتباط مصرف کافئین با کمبود ویتامین دی

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، دانشمندان ارتباطی بین مصرف کافئین و کمبود ویتامین دی کشف کردند.



پورتال Eat this! Not That می‌نویسد: یک تیم بین‌المللی از دانشمندان به این نتیجه رسیدند که خوردن کافئین می‌تواند بر توانایی بدن انسان در جذب ویتامین D تأثیرگذار باشد.



این مطالعه بر اساس داده‌های ۱۳هزار شرکت‌کننده ۳۰ تا ۴۷ ساله در برنامه آمریکایی تحقیقات اجتماعی نظرسنجی ملی سلامت و تغذیه است. متخصصان چین و برزیل به این نتیجه رسیدند که هرچه افراد بیشتر کافئین مصرف کنند، خطر کمبود ویتامین D در آن بیشتر می‌شود.



در عین حال اشاره شده که مشخص نیست کافئین چگونه بر سطح ویتامین D در افراد مسن تأثیر می‌گذارد.



پیش از این، الکساندر میاسنیکوف، پزشک و مجری تلویزیون روشی برای دریافت صحیح ویتامین D معرفی کرد. وی خاطرنشان کرد که این ماده هنگام استفاده در قرص‌ها بهتر جذب می‌شود.