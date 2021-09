معرفی کتاب برای یادگیری زبان انگلیسی

تا به حال دنبال سوزن در انبار کاه گشته‌اید؟ خب به احتمال زیاد این کار را انجام نداده‌اید ولی حتما دنبال بهترین کتاب برای یادگیری زبان انگلیسی بوده‌اید. راستش را بخواهید این دو کار فرق خیلی زیادی با هم ندارند. این روزها آن‌قدر تعداد کتاب‌های آموزشی زبان انگلیسی و دوره‌های مختلف آموزشی زیاد شده است که واقعا برای پیدا کردن بهترین کتاب برای یادگیری زبان انگلیسی باید دقت و مهارت زیادی به خرج دهید.

کتابی که انتخاب می‌کنید باید با سطح زبان انگلیسی‌تان سازگار باشد و به هدف‌تان از یادگیری هم نزدیک باشد. به‌علاوه برای انتخاب دوره و کتاب باید علایق و سرگرمی‌هایتان را هم در نظر بگیرید. خلاصه که باید حسابی دل به کار بدهید.

در این مطلب می‌خواهیم کارتان را کمی ساده‌تر کنیم و چند کتاب معتبر و به‌روز برای یادگیری زبان در اختیارتان بگذاریم. کافی است کمی صبور باشید تا در انتهای مطلب به معرفی یک نرم‌افزار همه چیز تمام هم برسید. پس تا آخر همراهی‌مان کنید.

معرفی 6 تا از بهترین کتاب ها برای یادگیری زبان انگلیسی

English Vocabulary Builder ؛ به تصاویر نگاه کن و انگلیسی یاد بگیر.

تصاویر، هم جذاب هستند و هم خیلی خوب در ذهن آدم می‌مانند. برای یادگیری زبان انگلیسی هم می‌توان از تصاویر کمک گرفت. کتاب English Vocabulary Builder را از این نظر می‌توان بهترین کتاب برای یادگیری زبان انگلیسی در نظر گرفت.

به کمک این کتاب می‌توانید با کمک عکس و تصویرهای جذاب تقریبا 3000 کلمه‌ی جدید و کاربردی انگلیسی را یاد بگیرید.

شما با مطالعه‌ی این کتاب، واژه‌ها و عبارت‌هایی در مورد موضوع‌های مختلفی مثل زمان، احساسات، فن‌آوری‌ها، رنگ‌ها، فصل‌ها و... یاد می‌گیرید. می‌دانید چطور این کلمه‌های جدید بهتر در ذهن‌تان ماندگار می‌شوند؟

کتاب English Vocabulary Builder برخلاف خیلی از کتاب‌های آموزشی تصویری، تمرین‌های مروری مفیدی دارد. به‌علاوه می‌توانید روی تمرین‌های لیسنینگ این کتاب هم حساب کنید و ازشان نهایت استفاده را ببرید.

خلاصه که اگر در سطح مبتدی یا متوسط هستید حتما روی این کتاب به‌عنوان بهترین کتاب برای یادگیری زبان انگلیسی حساب کنید و دست کمش نگیرید.

Oxford Practice Grammar؛ یادگیری گرامر بدون اعمال شاقه.

به قلعه رودخان گیلان سفر کرده‌اید؟ یا وصفش را شنیده‌اید؟ باید بیشتر از هزار پله را بالا بروید تا بالای کوه به یک قلعه‌ی زیبا و بزرگ برسید. پله‌های اول را باانرژی زیاد و شوق و ذوق بالا می‌روید و مسیر جنگلی زیبا حسابی سرمست‌تان می‌کند. اما بعدتر کم‌کم خسته می‌شوید و دل‌تان می‌خواهد بزنید زیر همه چیز و برگردید پایین. البته خیلی‌ها همین کار را می‌کنند و لذت بازدید قلعه را هم از دست می‌دهند. شاید اگر یک همراه خوب داشته باشید هرگز این‌کار را نکنید و تا آخر مسیر پیش بروید.

مسیر یادگیری گرامر زبان انگلیسی هم دقیقا چنین حال و هوایی دارد. مسیر سخت و پیچیده‌ای است که البته اولش اینطوری به نظر نمی‌رسد. اما اگر در این مسیر یک کتاب خوب همراه‌تان باشد و بهش تکیه کنید حتما راحت‌تر و بهتر به مقصد می‌رسید و روی گرامر زبان انگلیسی مسلط می‌شوید.

کتاب Oxford Practice Grammar را در این زمینه می‌توان به عنوان بهترین کتاب برای یادگیری زبان انگلیسی معرفی کرد. شما به کمک این کتاب می‌توانید مباحث و نکته‌های گرامری را به زبانی ساده و کاملا روشن یاد بگیرید. توضیحات کتاب کاملا کوتاه و قابل ‌فهم است. تمرین‌های جذاب و خوب کتاب کمک می‌کند تمام توضیحات برایتان جا بیفتند و ملکه‌ی ذهن‌تان شوند.

این کتاب در سه سطح منتشر می‌شود و شما می‌تواند با توجه به سطح زبان انگلیسی‌تان دست روی یکی از سطوح ابتدایی، متوسط یا پیشرفته بگذارید.

در طول مطالعه و هر چند درس یک‌بار به آزمون‌ها و تمرین‌هایی برمی‌خورید که باعث می‌شوند مطالب قبلی برایتان تکرار، تمرین و مرور شوند و خیلی بهتر برایتان جا بیفتند.

اگر خواندن گرامر برایتان جذاب نیست و همیشه‌ی خدا بابت یادگیری‌اش دلهره دارید، حتما سری به مجموعه‌ی Oxford Practice Grammar بزنید. مطمئن باشید این کتاب را در لیست بهترین کتاب برای یادگیری زبان انگلیسی قرار خواهید داد.

Speak out؛ یک تیر و چند نشان

همه‌ی تمرکزتان روی درک مطلب و گرامر است؟ یکی از افتخارات‌تان این است که تا روی یک متن نگاه می‌کنید تا منظور و هدفش را می‌فهمید؟ خب بهتان کمی تبریک می‌گوییم؛ بیشتر نه.

شما مسیر درستی رفته‌اید ولی لطفا کمی هم برای تمرین مکالمه و آموزش گفت‌وگو وقت بگذارید و فکر روزی که در موقعیت صحبت با یک انگلیسی‌زبان قرار می‌گیرید را بکنید.

برای تقویت مکالمه زبان انگلیسی می‌خواهیم بهترین کتاب برای یادگیری زبان انگلیسی یا همان Speak Out را بهتان معرفی کنیم.

این کتاب را انتشارات لانگ‌من در 8 سطح منتشر کرده است. شما می‌توانید متناسب با سطح زبان انگلیسی‌تان شروع به مطالعه کنید و دنیایی از واژگان جدید، عبارت و اصطلاحات پرکاربرد انگلیسی را در قالب موضوع‌ها و مکالمه‌های روزمره یاد بگیرید.

مطالعه‌ی مجموعه‌ی Speak Out برای تقویت لیسنینگ، یادگیری نکته‌های گرامری و... هم مناسب است و به کارتان می‌آید. در واقع شما با مطالعه‌ی این کتاب یک تیر برمی‌دارید و همزمان به سوی چند نشان پرتاب می‌کنید.

زبانشناس؛ جایگزین خوب تمام کتاب‌های آموزشی زبان انگلیسی

برای یادگیری زبان انگلیسی می‌توانید راه‌های زیادی امتحان کنید؛ از استفاده از کتاب‌های کمک آموزشی گرفته تا شرکت در کلاس‌های مختلف و... . خیلی از این راه‌ها برای شما ساخته نشده‌اند، فقط انرژی‌تان را می‌گیرند و گیج و سردرگم‌تان می‌کنند. همین کتاب‌های آموزشی که چند تایی‌شان را بهتان معرفی کردیم همه‌شان خوب و کارآمد هستند ولی اگر بخواهید فقط روی بهترین کتاب برای یادگیری زبان انگلیسی تمرکز کنید، سرنوشت خوبی در انتظارتان نیست.

تمرکز زیاد روی مطالعه‌ی کتاب‌های آموزشی خسته‌تان می‌کند و باعث می‌شود نتوانید تا آخر مسیر بروید و همان وسط‌ها جا بزنید. ولی ما پیشنهاد بهتری برایتان داریم.

برنامه‌ریزی برای مطالعه‌ی کتاب‌های کمک آموزشی را سر جای خودش حفظ کنید اما وقتی هم برای یادگیری غیرمستقیم زبان انگلیسی بگذارید. مثلا کتاب‌های داستانی و رمان بخوانید، پادکست گوش دهید یا فیلم و انیمیشن ببینید. این‌طوری هم به علایق‌تان می‌پردازید و هم به‌طور کاملا غیرمستقیم انگلیسی یاد می‌گیرید.

اپلیکیشن زبانشناس دقیقا همین جا به کارتان می‌آید. هم داخلش می‌توانید دنبال بهترین کتاب برای یادگیری زبان انگلیسی باشید و کتاب‌های آموزشی به‌روز و معتبر را پیدا کنید و هم مجموعه‌های داستانی، انیمیشن و... در اختیار داشته باشید.

شما به کتاب‌های آموزشی معتبری در سطح‌های مختلف دسترسی خواهید داشت. کتاب‌هایی مثل اصطلاحات روزمره‌ی انگلیسی، انگلیسی به روش آمریکایی، تاکتیک‌هایی برای شنیدن و... . به‌کمک این کتاب‌ها می‌توانید هر چهار مهارت زبان انگلیسی‌تان را تقویت کنید و حرفه‌ای شوید.

در مراحل پیشرفته و برای قبولی در آزمون آیلتس و تافل هم می‌توانید سراغ کتاب‌هایی مثل Collins for IELTS، Mastering Skills for the TOEFL iBT، Cambridge IELTS و... بروید.

به‌طور کلی زبانشناس می‌تواند از همان شروع مسیر یادگیری زبان انگلیسی تا لحظه‌ی آخر همراه‌تان باشد و هنگام مطالعه‌ی جدی، اوقات سرگرمی، موقع شنیدن اخبار و... همراهی‌تان کند. مطمئن باشید نتیجه همراهی و هم‌نشینی با زبانشناس حتی بعد از مدت کوتاهی خودش را نشان می‌دهد.

