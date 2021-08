احمدرضا امامی فایتر و قهرمان هنرهای رزمی برای اولین‌‌بار در تاریخ ایران توانست در رشته MMA کمربند قهرمان سازمان بزرگ و معتبر اروپایی KING OF KINGS را دریافت کند.

به گزارش تابناک ورزشی، فایتر نابغه ایرانی احمدرضا امامی توانست در یک نبرد نابرابر در کشور ترکیه با شکست دادن حریفی از کشور میزبان و با داوری داورانی از این کشور، این کمربند قهرمانی را به دست آورد.



با کسب این نتیجه امامی توانست در سازمان اروپایی KING OF KINGS یا همان سازمان KOK FIGHTS با اقتدار رکورد 0-5 را کسب کند که بدین معنی است که مدعیان قدرتمند رزمی نتوانسته‌اند در برابر این قهرمان هنرهای رزمی ملقب به چیتای ایرانی موفق باشند.

از نکات برجسته مبارزات احمدرضا امامی در این سازمان مطرح اروپایی این است که دو مدعی قدرتمند از کشور روسیه در برابر این مبارز ایرانی قرارگرفتند که یک نفر در کمتر از یک دقیقه ناک اوت شد و دیگری در شب برگزاری مسابقه از مبارزه با او انصراف داد.

احمدرضا امامی پس از شکست قهرمان سابق سازمان KOK FIGHTS یا KING OF KINGS و دریافت کمربند قهرمانی MMA ضمن تقدیم این کمربند به مردم شریف ایران اعلام کرد که با قدرت خود را برای دریافت کمربند قهرمانی سایر سازمان‌های بزرگ دنیا مانند UFC ، LEGEND و ONE CHAMPION آماده می‌کند.