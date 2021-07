از زمانی که برند کاله در یک ویدیوی کوتاه در کانال آپارات و همچنین در سایت رسمی‌ خود اعلام کرد که «تا اطلاع ثانوی و تا زمان کنترل بیماری‌های ویروسی تنفسی و برای تقویت سیستم ایمنی بدن مردم، باکتری پروبیوتیک L.Casei را به ماست سون کم چرب اضافه می‌کند» تقریبا یک سال گذشت.

در این مدت، حتی نگاهی ساده به تعداد بازدیدکنندگان این ویدیو که به مرز دو میلیون نفر نزدیک شده اند، نشان می‌دهد این حرکت کاله که تقریبا بدون هیچ بهره برداری تبلیغاتی و بزرگ نمایی‌های رایج و بدون بهره مندی منفعت طلبانه از منافع مالی آن، صورت گرفت، تا چه اندازه مورد توجه مخاطبین، شهروندان و مشتریان قدرشناس این برند بزرگ ایرانی قرار گرفته است.

اهمیت این سیاست گذاری متعهدانه در جایی مشخص می‌شود که کمی بعد از فراگیر شدن پاندمی‌کرونا و حمله این ویروس به سیستم‌ تنفسی و گوارشی بیماران، پزشکان و پژوهشگران با جدیت بر لزوم تقویت سیستم ایمنی بدن تاکید کردند و داشتن یک رژیم غذایی سالم و تقویت کننده را مهم ترین رفتار پیشگیرانه، بعد از شست و شوی دست و رعایت پروتکل های بهداشتی عنوان کردند.

خوشبختانه برای دستیابی به ایمنی فوق و تقویت مکانیسم دفاعی بدن در مقابل بیماری های تنفسی، از جمله کرونا، راه حل ساده ای وجود داشت که بلافاصله از سوی برخی از برند های تولید کننده مواد غذایی و لبنی مورد استفاده قرار گرفت.

این راه حل ساده همان طور که در بالا اشاره شد، اضافه کردن برخی از انواع پروبیوتیک ها از جمله ال کازئی به مواد خوراکی روزانه شهروندان بود که نمونه بارز آن ماست سون کم چرب کاله است که در حال حاضر به عنوان یکی از منابع اصلی پروبیوتیک ال کازئی، به فراوانی و ارزانی در اختیار مصرف کنندگان قرار دارد.

این در حالی است که حتی شاید برخی از مصرف کنندگان از اهمیت و ویژگی های سلامت بخش محصولی که روی میز شام شان قرار دارد، بی خبر باشند. محصولی حمایت کننده و تقویت کننده سیستم ایمنی بدن در مقابله با کرونا و سایر بیماری های تنفسی و غیر تنفسی؛ ماست سون کم چرب کاله.

شرکت های بخش خصوصی در کنار دولت ها

اگرچه نگرانی از سلامت عمومی شهروندان وظیفه اصلی شرکت‌های تولید کننده مواد غذایی نیست و نهادهای دولتی باید در این زمینه نقش اصلی را ایفا نمایند؛ اما از منظر مسئولیت مدنی که شرکت‌ها و برند‌های بزرگ و مردمی‌ برای خود قائل هستند، استفاده از پتانسیل های این شرکت‌ها، بسیار اهمیت دارد. خوشبختانه بیشتر برند های محبوب جهان، این وظیفه را داوطلبانه بر عهده می‌گیرند.

اضافه شدن باکتری مفید L.casie به ماست سون کم چرب کاله، با توجه به مسئولیت فوق و برای جلوگیری از ابتلا به بیماری‌های ویروسی تنفسی صورت گرفته و در یک سالی که از این برنامه می‌گذرد، نتایج آشکار و پنهان آن کاملا عیان شده است.

لاکتوباسیلوس کازئی و اثرات آن بر بدن

پروبیوتیک ها که ال کازئی یکی از مهم ترین آن هاست، از جنبه های مختلفی اثرات درمانی و پیشگیرانه در بدن دارند.

نگاهی به مطالعات و مقالات علمی و پژوهش های معتبر چند دهه گذشته، نشان می‌دهد که این میکروارگانیسم مفید برای مقابله بیماری های تنفسی، بیماری های روده ای مانند یبوست، اسهال، سندروم روده بی قرار و سرطان روده کاملا موثر است.

پروبیوتیک ها همچنین در زمینه های متعدد دیگری چون کاهش وزن بدن، بهبود عملکرد قلب، کاهش کلسترول خون، بهبود عملکرد کبد، بهبود عملکرد مغز، جلوگیری از آنفولانزا و بیماری های مسری دیگر .... کاملا موثرند.

برای مثال لاکتوباسیلوس کازئی از طریق کاهش غلظت مدفوعی آنزیم‌ها و نمک‌های صفراوی و کاهش جذب موتاژن‌های مضر که عامل سرطان روده بزرگ هستند، نقش موثری در پیشگیری از این طیف بیماری‌ها ایفا می‌کند. به همین دلیل این باکتری به عنوان باکتری مهارکننده سلول‌های سرطانی نیز شناخته شده و مکانیسم آن در بدن شامل اثر مستقیم در محدودسازی تومورزایی و توانایی سرکوب تومورهاست.

در ادامه به کوتاهی به اثرات سلامت بخش پروبیوتیک ها در بدن انسان اشاره می‌کنیم:

سلامت مغز تحت تاثیر ال کازئی

به نظر می‌رسد مصرف پروبیوتیک ها برای مبتلایان به اختلال افسردگی حاد نیز موثر است. یک پروژه مطالعاتی بر روی بیمارانی که از اختلال افسردگی یا Major Depressive Disorder رنج می‌بردند، نشان داد افرادی که در مدت هشت هفته از پروبیوتیک های ال. کازئی (L.casei) ، ال. اسیدوفیلوس و بی. بیفیدوم استفاده کرده بودند، با کاهش قابل‌توجهی در علائم روبه رو شدند و همچنین سطح انسولین و علائم التهاب در آن ها کم شد.

پروبیوتیک‌ها و بهبود سلامت قلب

تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده از بیش از ده پژوهش که از سوی محققان انجام شد، نشان داد که پروبیوتیک ها می‌توانند با بالا بردن کلسترول خوب و کاهش کلسترول بد خطر ابتلا به بیماری قلبی را کاهش دهند. آن ها در چند پژوهش مستقل دریافتند که برخی باکتری‌های مشخص که در ماست یا مکمل‌های پروبیوتیک یافت می‌شوند، به احتمال زیاد شاخص های سلامت قلب را بهبود می‌بخشند.

ضمن این که پروبیوتیک‌ها می‌توانند به کاهش فشار خون هم کمک کنند که به این منظور دریافت مقدار مشخصی از پروبیوتیک ها به مدت هشت هفته موثر خواهد بود.

پروبیوتیک ها و پیشگیری از بیماری های لثه

مطالعات دیگری نشان دادند که برخی از پروبیوتیک ها در صورت مصرف کافی، می‌توانند از التهاب لثه یا عفونت آن جلوگیری کنند. این نتیجه در یک مطالعه دو هفته ای روی جامعه هدف صورت گرفت و نشان داد پروبیوتیک ها به حفاظت از لثه در برابر عفونت ها کمک می‌کنند.

ال کازئی و مقابله با بیماری ناشی از کوید 19

عامل ویروسی که به عنوان ویروس بتاکرونا شناخته می‌شود و ویروس مشترک بین انسان و دام است، مشابه سایر ویروس های کرونا از جمله SARS و MERS است که مجموعه بیماری های ایجاد شده توسط این گروه ویروسی را با عنوان کلی «سندرم تنفسی خاورمیانه» می‌شناسند.

تازه ترین نوع این ویروس که باعث شکل گیری یک پاندمی جهانی شد ویروس COVID-19 است که به خاطر ایجاد سندرم حاد تنفسی مشکلات عدیده ای را برای نظام بهداشتی دنیا ایجاد کرد.

مطالعات اولیه و پیشرفته نشان داد که مکانیزم عملکرد این ویروس براساس ناهمتراز شدن وضعیت همزیستی میکروبیوم روده در بدن انسان بوده که عفونت های دستگاه تنفسی از طریق محیط روده و عفونت دستگاه گوارشی محصول این ناهمترازی است.

همچنین مطالعات بعدی نشان داد که ارتباط عمیقی بین روده و ریه برقرار است و این ارتباط به اندازه ای است که با تقویت پروبیوتیک های مفید مستقر در روده و دستگاه گوارشی علائم ناشی از این ویروس در محیط ریه نیز تعدیل می شود.

به عبارت دیگر اگرچه مطالعات گسترده در باره نقش پروبیوتیک هایی چون ال کازئی در کاهش علایم ناشی از COVID-19 همچنان ادامه دارد، اما به طور قطع با توجه به ارتباط گسترده بین ریه و روده،؛ اقداماتی که منجر به تنظیم میکروارگانیسم مفید روده می‌شود به طور سیستماتیک می‌تواند باعث برقراری تعادل در ریه ها شده و علایم بیماری را کاهش دهد یا از بروز آن جلوگیری به عمل ‌آورد.

دوران پیری راحت با پروبیوتیک ها

علاوه‌ بر هدف‌قراردادن برخی بیماری‌های خاص، شما می‌توانید پروبیوتیک‌ها را برای سلامت کلی بدنتان مصرف کنید. شواهدی هم هست که نشان می‌دهد پروبیوتیک‌ها ممکن است با کاهش التهابات ناشی از افزایش سن به ما کمک کنند دوران پیریِ راحت‌تری داشته باشیم.

بنابراین یکی از وظایف همیشگی ما در تامین سلامت بدن توجه به میزان پروبیوتیک‌هایی است که در برنامه غذایی روزانه خود دریافت می‌کنیم. چرا که مصرف به اندازه و مناسب پروبیوتیک‌ها به ما کمک می‌کند که مشکلات خاصی را هدف قرار داده و کیفیت زندگی و شاخص‌های سلامت خود را ارتقا دهیم. داشتن میکروبیوم سالم روده یکی از این موارد است.

خوشبختانه با توجه به دم دست بودن این باکتری‌های مفید و فراوانی آن در محیط اطراف ما، این کار چندان دشوار نیست. یکی از منابع عمده برای دریافت پروبیوتیک های مفید از جمله ال کازئی، ماست سون کم چرب کاله است که به فراوانی و با قیمت مناسب در قفسه‌های فروشگاهی سراسر کشور موجود است.

پروبیوتیک ها چطور عمل می‌کنند؟

طیف گسترده ای از باکتری ها از جمله پروبیوتیک ها در کنار هم تشکیل دهنده ارگانیسمی در داخل بدن انسان هستند که به آن میکروبیوم یا فلور روده گفته می‌شود.

جالب این جاست که ترکیب این میکروبیوم در بدن انسان ها با یکدیگر متفاوت است و تقریبا مانند اثر انگشت انحصاری است.

در حقیقت بیش از 500 نوع مختلف از باکتری های فعال در بدن انسان در روده بزرگ گرد هم آمده و با جمعیتی چند میلیاردی نیروهای متوازن را در بدن تشکیل داده اند که تعیین کننده نظام سلامت بدن هستند.

پروبیوتیک هایی مانند ال کازئی از جمله این باکتری ها هستند که مدت هاست مزایای متعدد آن ها برای سلامتی بدن اثبات شده است. این باکتری ها گونه های مختلفی دارند که برای مثال می توان از بیفیدوباکتریوم Bifidobacterium، لاکتوباسیلوس Lactobacillus و ساکارومایسس Saccharomyces نام برد.

رابطه نزدیک ال کازئی با فراورده های شیری

حال سوال این است که ارتباط نزدیک لاکتوباسیلوس ها مخصوصا ال کازئی با محصولات و فراورده های لبنی چیست و چرا این محصولات بهترین گزینه برای غنی شدن با ال کازئی هستند؟

لاکتوباسیلوس‌ها باکتری‌های تخمیرکننده ای هستند که بیشتر محصولات آن‌ها اسید لاکتیک است. به خاطر این ویژگی و به خاطر این که این میکروارگانیسم‌ها دارای خاصیت پروبیوتیکی هستند، لاکتوباسیلوس کازئی یکی از باکتری‌های پروبیوتیکی است که پتانسیل کاربردی ویژه‌ای در تولید فراورده‌های شیری پروبیوتیکی مانند ماست دارد.

