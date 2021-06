«چه کسی میخواهد تا ابد زندگی کند؟ / Who Wants To Live Forever» قطعه‌ای است از برایان می که «بوژو باراژیک / Božo Paradžik» نوازنده دبل باس (کنترباس) و گیتار و ولفگانگ سیبر نوازنده ارگ اجرا کرده‌اند. این قطعه را در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.