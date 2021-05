به گزارش تابناک به نقل از فارس، بر اساس تصمیم امروز (چهارشنبه) هیأت نظارت مستقل شرکت فیس‌بوک، حساب کاربری «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور سابق آمریکا در فیس‌بوک و اینستاگرام که در پی حادثه حمله به کنگره آمریکا در روز ششم ژانویه تعلیق شده بود، همچنان مسدود می‌ماند.



تصمیمی که به نوشته نشریه آمریکایی «فایننشال تایمز» احتمالاً با واکشن تند جمهوری‌خواهان مواجه خواهد شد.



بنابر تصمیم این گروه، فیس‌بوک باید ظرف شش ماه آینده درباره مسدود ماندن همیشگی حساب ترامپ در این رسانه اجتماعی تصمیم‌گیری کند. هیأت نظارت از تصمیم فیس‌بوک برای تعلیق حساب ترامپ حمایت کرد، اما در عین حال افزود «تعلیق نامحدود» در سیاست‌های این رسانه اجتماعی تعریف نشده و باید ظرف شش ماه تعیین تکلیف شود.



به گفته این نهاد نظارتی، پست‌های ترامپ در روز ششم ژانویه هم در فیس‌بوک و هم در اینستاگرام مقررات مربوط به تشویق خشونت را نقض کرد.



در بیانیه این گروه آمده است: در زمان انتشار پست‌های ترامپ، خطر واضح و فوری آسیب وجود داشت و سخنان او در حمایت از کسانی که در شورش شرکت داشتند، اقدامات خشونت آمیز آن‌ها را مشروع می‌کرد. آقای ترامپ، به عنوان رئیس‌جمهور نفوذ بسیار زیادی داشت. دامنه پست‌های او گسترده بود و ۳۵ میلیون دنبال‌کننده در فیس‌بوک و ۲۴ میلیون دنبال‌کننده در اینستاگرام داشت.



فیس‌بوک و اینستاگرام که به شرکت فیس‌بوک تعلق دارد هجدهم دی ماه حساب‌های کاربری ترامپ رئیس‌جمهور وقت آمریکا را به طور نامحدود مسدود کردند. «مارک زاکربرگ» رئیس شرکت فیس‌بوک در توضیح این اقدام گفته بود ترامپ از این بستر برای «تحریک به اقدام خشونت‌آمیز علیه دولت انتخاب شده از طریق دموکراتیک» استفاده کرده است.



علاوه بر آن، توییتر، یوتیوب و اسنپ‌چت هم تصمیم گرفتند تمامی صفحات رئیس‌جمهور سابق آمریکا در این شبکه‌های اجتماعی را مسدود کنند. توییتر اعلام کرده که صفحه ترامپ در این شبکه اجتماعی برای همیشه مسدود شده است.



بعد از اعمال این محدودیت‌ها و خاموش شدن صدای ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا شامگاه سه‌شنبه از راه‌اندازی شبکه اجتماعی خود با نام "From the Desk of Donald J. Trump " خبر داد.



ترامپ با انتشار ویدئویی، این شبکه اجتماعی جدید را "مکانی برای صحبت آزادانه و ایمن" توصیف کرده است.



وی با خواندن متنی در این پیام ویدیویی گفت: «در زمان سکوت و دروغ‌ها، چراغی از آزادی سر بر می‌آورد».



بر اساس گزارش‌ها، این شبکه اجتماعی، فرصتی را برای رئیس جمهور سابق آمریکا فراهم می‌آورد تا پیام‌ها، تصاویر و ویدئو‌هایی را منتشر کند.



طرفداران ترامپ قادر خواهند بود تا به انتشار مطالب وی در دیگر شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک و توییتر بپردازند. البته شبکه اجتماعی ترامپ این امکان را برای بازدیدگنندگان فراهم نمی‌آورد که به پاسخ دادن زیر مطالب منتشر شده بپردازند و ارتباط یک طرفه خواهد بود.