«چه جهان شگفت انگیزی / What a Wonderful World» قطعه‌ای از مایکل لوکارلی...

«سرگرم‌کننده / The Entertainer» قطعه‌ای از اسکات جاپلین است که مایکل...

«زنگ‌های آسیزی / The Bells of Assisi» قطعه‌ای از پل توماس است. ایتین...

«متاسفم برای درد / Sorry for the Pain» قطعه‌ای از مایکل لوکارلی آهنگساز...