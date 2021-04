گوشی زیر 5 میلیون چی بخریم؟

گوشی زیر ۵ میلیون چی بخریم؟ این سوالی است که خیلی از افراد با بودجه‌های متوسط و پایین از خود می‌پرسند. خیلی‌ها تصور می‌کنند با افزایش قیمت روز موبایل، دیگر نمی‌توانند گوشی خوب و باکیفیتی داشته باشند. اما باید بدانید که حتی با مبالغ کمتر از ۵ میلیون تومان نیز گزینه‌های جذاب زیادی برای شما وجود دارد.

گوشی‏A12 سامسونگ: با توجه به باتری ۵۰۰۰ میلی آمپری و دوربین چهارگانه ۴۸ مگاپیکسلی، در پرداخت قیمت روز موبایل A12 هیچ تردیدی نداشته باشید. گوشی‏ A12 برای استفاده‌های روزمره و حتی سفر کاملاً مناسب است. پردازنده ۸ هسته‌ای مدیاتک نیز هیچ مشکلی برای اجرای اندروید ۱۰ و برنامه‌های جانبی نخواهد داشت. برای ذخیره اطلاعات می‌توانید از بین نسخه‌های ۳۲، ۶۴ و ۱۲۸ گیگ انتخاب کنید.

گوشی A10s سامسونگ: دوربین دوگانه ۱۳ مگاپیکسل، رم ۲ یا ۳ گیگ و باتری ۴۰۰۰ میلی آمپری پرداخت قیمت روز موبایل A10s را توجیه می‌کند. قیمت گوشی A10s در مقایسه با گوشی‌های دیگر برای استفاده عادی به صرفه‌تر است. رم ۲ یا ۳ گیگ اگرچه نسبت به گوشی A12 ضعیف‌تر است، اما باز هم عملکرد خوبی از خود نشان می‌دهد. برای ذخیره اطلاعات ۳۲ گیگ در اختیار کاربران است که برای یک گوشی معمولی معقول است.

گوشی A20s سامسونگ: این گوشی در اکتبر ۲۰۱۹ به بازار عرضه شد و با داشتن دوربین سه‌گانه ۱۳ مگاپیکسل، باتری ۴۰۰۰ میلی آمپری با قابلیت شارژ سریع ۱۵ وات، رم ۲ یا ۴ گیگ، پردازنده ۸ هسته‌ای اسنپدراگون ۴۵۰، پردازنده گرافیکی آدرنو ۵۰۶ و حسگر اثر انگشت جزو بهترین گوشی‌های زیر ۵ میلیون محسوب می‌شود. قیمت روز موبایل A20s در مقایسه با قیمت گوشی A10s به صرفه‌تر است و خرید آن می‌تواند تجربه کار با یک گوشی منحصر به فرد را به شما بدهد.

گوشی A21sسامسونگ: گوشی ‏ A12اگرچه کیفیت قابل قبولی در عملکرد و ساخت دارد، اما نمی‌تواند در مقابل گوشی a A21s سامسونگ حرفی برای گفتن داشته باشد. دوربین چهارگانه ۴۸ مگاپیکسل، رم 2، ۴ یا 6 گیگ، پردازنده ۸ هسته‌ای، حافظه داخلی ۳۲، ۶۴ و ۱۲۸ گیگ و باتری ۵۰۰۰ میلی آمپری لیتیوم پلیمر با قابلیت شارژ سریع ۱۵ وات از ویژگی‌های است که پرداخت قیمت روز موبایل ‏ A21sرا مقرون به صرفه می‌کند. شما می‌توانید با پرداخت حداکثر ۵ میلیون یک گوشی میان رده خوب بخرید.

گوشی One Fusion موتورولا: موتورولا پس از مدت‌ها دوری از بازار سطح اول جهانی با One Fusion که یک گوشی چهار دوربینه با کیفیت ۴۸ مگاپیکسل است، توانست توجه بازار میان رده را به خود جلب کند. قیمت روز موبایل گوشی One Fusion کمتر از ۵ میلیون تومان است. اما با همین مبلغ می‌توانید یک گوشی با پردازنده ۸ هسته‌ای، رم ۴ گیگ و باتری ۵۰۰۰ میلی آمپر تهیه کنید.

گوشی Y9 2019 هواوی: در لیست قیمت روز موبایل کمتر از ۵ میلیون، حتماً نامی از هواوی نیز خواهید دید. گوشی Y9 از دوربین دوگانه ۱۳ مگاپیکسل اصلی و ۱۶ مگاپیکسل سلفی استفاده می‌کند. رم 3، ۴ یا ۶ گیگ در کنار حافظه ۶۴ یا ۱۲۸ گیگ، دست شما را برای نصب انواع برنامه‌ها باز می‌گذارد. باتری ۴۰۰۰ میلی آمپری این گوشی توانایی خوبی برای شارژدهی یک روز کامل دارد.

گوشی Redmi 9T شیائومی: 9T یک گوشی با دوربین سه‌گانه ۴۸ مگاپیکسل و باتری ۶۰۰۰ میلی آمپری لیتیوم پلیمر با قابلیت شارژ سریع ۱۸ وات است که برای دوست داران طبیعت و سفر مناسب به نظر می‌رسد. می‌توانید از شارژدهی این گوشی برای حداقل 1.5 روز استفاده کنید. با تمامی این امکانات قیمت ‌روز‌ موبایل 9T کمتر از ۵ میلیون بوده و برای خرید آن تردید نکنید.

گوشی Redmi Note 9 شیائومی: با در نظر گرفتن قیمت روز موبایل Note 9، یکی از گزینه‌های اصلی شما حتماً همین گوشی است. دوربین چهارگانه ۴۸ مگاپیکسل، رم 3، ۴ یا ۶ گیگ، حافظه داخلی ۶۴ یا ۱۲۸ گیگ، باتری ۵۰۰۰ میلی آمپر لیتیوم پلیمر با قابلیت شارژ سریع ۱۸ وات، حسگر اثر انگشت، پردازنده ۸ هسته‌ای مدیاتک و پشتیبانی از اندروید ۱۰ از جمله امکانات Note 9 است که با کمتر از ۵ میلیون می‌توانید آن را بخرید.

گوشی 9X آنر: آنر توانسته با 9X خود را در لیست قیمت روز موبایل کمتر از ۵ میلیون جای دهد. در واقع 9X از بهترین‌های این لیست است که نباید در خرید آن تردید داشته باشید. دوربین سه‌گانه ۴۸ مگاپیکسل، رم ۴ یا ۶ گیگ، باتری 4000 میلی آمپری لیتیوم پلیمر، پردازنده ۸ هسته‌ای و پشتیبانی از اندروید ۹، امکانات و قابلیت‌های 9X را شامل می‌شود.

گوشی 5.3 نوکیا: نوکیا پس از سال‌ها دوری از بازار جهانی موبایل، توانست با نوکیا 5.3 خود را در بین بهترین گوشی‌های میان رده جای دهد. دوربین چهارگانه ۱۳ مگاپیکسل، رم 3، ۴ یا ۶ گیگ، حافظه داخلی ۶۴ گیگ، پردازنده ۸ هسته‌ای اسنپدراگون ۶۶۵ و باتری ۴۰۰۰ میلی آمپر بخشی از ویژگی‌های این گوشی را شامل می‌شود. البته شاید پرداخت قیمت روز موبایل نوکیا 5.3 در مقایسه با قیمت گوشی A10S و گوشی A12 چندان معقول به نظر نرسد.

گوشی زیر 5 میلیون را از کجا بخریم؟

