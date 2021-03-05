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فلسطين المحتلة | وزير الحرب الاسرائيلي: اسرائيل تخطط لضرب المواقع النووية في ايران

كشف وزير الحرب الاسرائيلي، بيني غانتس، عن أن جيش الاحتلال يقوم بتحديث خططه لمهاجمة المواقع النووية في ايران.
کد خبر: ۱۰۳۸۷۹۳
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۶ 05 March 2021

وقال غانتس في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الامريكية، إن "إسرائيل حددت أهدافًا أمنية داخل إيـران يمكن أن يضعف الإضرار بها من القدرة على تطوير قنبلة نووية، وإذا أوقفها العالم قبل ذلك، فهذا جيد، وإذا لم يكن الأمر كذلك فعلى إسرائيل أن تدافع عن نفسها ضد إيـران".

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الى ذلك، استعرض غانتس خريطة سرية لمواقع صواريخ زعم ان حزب الله وضعها في مناطق مدنية، الا انه تم منع نشر الخريطة في المقابلة المصورة، وقال "هذه خريطة أهداف، كل واحد منها تم فحصه بشكل قانوني وعملي واستخباراتي - ونحن جاهزون للقتال".

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