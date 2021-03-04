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سوريا | هبوط أول طائرة غير سورية في مطار حلب الدولي قادمة من العراق في أول رحلة نحو حلب

وصلت إلى مطار حلب الدولي الرحلة الجوية الأولى في خط رحلات أربيل-حلب، التي أعلن مطار حلب الدولي عن استأنفها لأول مرة بعد إغلاق مطار حلب عام 2012، وإعادة افتتاحه العام الماضي
کد خبر: ۱۰۳۸۴۷۸
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۱:۱۶ 04 March 2021

سوريا | هبوط أول طائرة غير سورية في مطار حلب الدولي قادمة من العراق في أول رحلة نحو حلب

وانطلقت الرحلات الجوية من أربيل في العراق نحو حلب السورية اليوم، على متن خطوط شركة فلاي بغداد، لتكون طائرة الشركة الخاصة العراقية هي أول طائرة غير سورية تهبط في مطار حلب الدولي منذ افتتاحه.

وستخفف هذه الرحلات من الأعباء التي يتكلف بها أبناء مدينة حلب، عند السفر والعودة من أربيل، والتي كانت تجبر المسافرين من حلب على السفر إلى لبنان، ومتابعة الرحلة نحو أربيل من مطار بيروت.

ورحب المواطنون الواصلون على متن الرحلة الأولى من أربيل إلى حلب، بهذه الخطوة التي وصفوها بالضرورية والمهمة جداً لمدينة حلب، لاسيما أن عدد كبير من أبناء حلب يقيمون في أربيل العراقية ويجدون صعوبات بالغة في زيارة مدينتهم.

وأكد مدير مطار حلب الدولي محمد المصري إن وصول أول رحلة إلى مطار حلب الدولي من العراق وعلى متن شركة خاصة يؤكد مدى جهوزية المطار، وخطوة نحن مشار عودة الحياة الكاملة لهذا المطار الذي كان يستقبل ملايين الزوار سنوياً من مختلف دول العالم.

سوريا | هبوط أول طائرة غير سورية في مطار حلب الدولي قادمة من العراق في أول رحلة نحو حلب

سوريا | هبوط أول طائرة غير سورية في مطار حلب الدولي قادمة من العراق في أول رحلة نحو حلب

سوريا | هبوط أول طائرة غير سورية في مطار حلب الدولي قادمة من العراق في أول رحلة نحو حلب

سوريا | هبوط أول طائرة غير سورية في مطار حلب الدولي قادمة من العراق في أول رحلة نحو حلب

سوريا | هبوط أول طائرة غير سورية في مطار حلب الدولي قادمة من العراق في أول رحلة نحو حلب

سوريا | هبوط أول طائرة غير سورية في مطار حلب الدولي قادمة من العراق في أول رحلة نحو حلب

سوريا | هبوط أول طائرة غير سورية في مطار حلب الدولي قادمة من العراق في أول رحلة نحو حلب

سوريا | هبوط أول طائرة غير سورية في مطار حلب الدولي قادمة من العراق في أول رحلة نحو حلب

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اعلام تابناک مطار حلب الدولی سوریا العراق
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