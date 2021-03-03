مصر | وزير الخارجية الاردني: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي

وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي يؤكد على العمل المشترك لإيجاد أفق حقيقة لانهاء الاحتلال، وتحقيق السلام الشامل العادل، مشيرًا إلى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.

قال وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إن اجتماع اليوم يؤكد على العمل المشترك لإيجاد أفق حقيقة لانهاء الاحتلال، وتحقيق السلام الشامل العادل، مشيرًا إلى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.

وأضاف الصفدي، "الآن هو وقت البدء في العمل"، مشيرًا إلى البوادر التي أعلنتها الإدارة الأمريكية الجديدة، مواقف أوروبية تستوجب تفاعل المبادرة معها، لتقديم الموقف العربي الجامع لتحقيق السلام الشامل، وحشد الدعم له.

وأكمل الصفدي، أن الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية لا تزال مستمرة وهي تنسف كل فرص تحقيق السلام العادل والشامل، لذلك لابد من العمل الجماعي لحشد المجتمع الدولي لوقف ممارسات الاحتلال الاسرائيلي.

وفي مستهل كلمته قدم وزير خارجية الأردن، التهنئة إلى وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن ال ثاني على توليه رئاسة مجلس جامعة الدول العربية، موجها الشكر أيضًا لوزير الخارجية المصري سامح شكري ، على ما بذله من جهد وعمل خير خلال توليه رئاسة المجلس في الدورة السابقة.