مصر | وزير خارجية قطر من القاهرة: الحوار البنّاء هو السبيل الوحيد لإنهاء الخلافات

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن العالم العربي يواجه تحديات بسبب النزاعات التي أدت لنزوح الملايين، مشدداً على ضرورة تقديم المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية للعدالة الدولية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير القطري أمام اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب الذي عقد في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الاربعاء.

وثمّن محمد بن عبد الرحمن الجهود التي بذلتها الكويت لأنهاء الأزمة الخليجية، مؤكداً أن الحوار البنّاء هو السبيل الوحيد لإنهاء الخلافات.

وجدد الوزير القطري ترحيب بلاده بانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، كما جدد أيضاً التأكيد على وجوب محاسبة كافة المسؤولين عن الجرائم في سوريا وتقديمهم للعدالة الدولية.

وهذه هي أول مشاركة للوزير القطري في اجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية في القاهرة منذ اندلاع الأزمة في حزيران/يونيو 2017، كما أنها الزيارة الأولى التي يقوم بها للقاهرة منذ إعلان المصالحة في قمة "العُلا" التي عقد في يناير الماضي.