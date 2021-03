بسته ویدیویی «تابناک» مجموعه‌ای از ویدیو‌ها عمدتاً متکی بر گزارش‌ها و تحلیل‌ها و ویدیویی‌هایی درباره دیگر موضوعات فرهنگی، اقتصادی و... است که تماشایش را از دست داده‌اید؛ نگاهی دوباره و متفاوت به آنچه در این بستر می‌توان فرا گرفت.







تحریم‌ها یعنی رنج؛ کتاب هنر تحریم‌ها

کتاب «هنر تحریم‌ها اثر ریچارد نفیو / The Art of Sanctions by Richard Nephew» در مورد روش‌های بهینه و چارجوب‌هایی که تحریم‌کننده‌ها حین وضع تحریم‌ها باید مد نظر قرار دهند نوشته شده است. ریچارد نفیو که یکی از اعضای تیم مذاکرات آمریکا در برجام بود و ارتباط نزدیکی با تحریم‌های آمریکا علیه ایران داشته و مسئول تیم طراحی تحریم ایران در دولت دوم اوباما بود. او که پیش از این پست، به مدت ده سال مسئول امور ایران در شورای امنیت ملی در کاخ سفید و قائم مقام هماهنگی سیاست تحریم در وزارت خارجه ایالات متحده بوده، در این کتاب سعی کرده با ترسیم چارچوبی مشخص برای بهینه کردن اعمال تحریم‌ها از آن‌ها سلاحی برای تحت فشار قرار دادن موثر کشورهای دیگر استفاده کند. در این ویدیو بخش‌هایی مراسم رونمایی کتاب وی که مربوط به زمان انتشار آن است خواهید دید. نفیو صریح عنوان می‌کند که هدف تحریم اعمال رنج به کشوری دیگر است با این هدف که کشور مورد نظر رفتار مد نظر تحریم‌کننده را ترک کند سپس تحلیل می‌کند که چالش‌ها و خطرات و روش‌های اعمال درست تحریم چیست. سایر افرادی که در پنل حضور دارند به نکات عملی تحریم‌ها و چالش‌هایی که پیاده سازی آن به همراه دارند می‌پردازند و از نقطه نظر موسسات مالی و بخش انرژی تحریم‌ها و اثرات آن را تحلیل می‌کنند. این گفت‌وگوها دیدی جالب از تحریم‌ها ارائه می‌کند که در آن می‌توان به چالش‌های داخلی طرف تحریم کننده پی برد. همچنین نسخه این کتاب که در ایران ترجمه شده را نیز می‌توانید ترجمه کنید و بخوانید



سفر در ایران با قطار در 1950

سفر به ایران برای غربی ها حتی اکنون نیز یک اتفاق تازه است و غربی ها به دنبال کشف ایران به ایران می آیند. حال تصور کنید یک غربی در دهه پنجاه میلادی به ایران آمده و با قطار در ایران سفر کرده است. این ویدیوی رنگی که در واقع یک فیلم شخصی است، از این سفر ثبت شده و نماهایی از طبیعت، کوه ها، رودخانه ها، تونل ها و ایستگاه های قطار را در خود جای داده است. این ویدیوی تاریخی را در «تابناک» تماشا می‌کنید.



تصاویر واقعی از جنگ ویتنام

آمریکا به منظور جلوگیری از شیوع کمونیسم بر اساس نظریه دومینویی که می‌گوید هر کشور کمونیستی کشورهای کمونیستی دیگر را هم کمونیست می‌کند وارد جنگ بین ویتنام جنوبی و شمالی شد. در این جنگ که بین نیروهای ویتنام شمالی و جبهه ملی آزادی‌بخش ویتنام جنوبی معروف به «ویت‌کنگ» از یک سو، و نیروهای ویتنام جنوبی و متحدانش به ویژه ایالات متحده آمریکا از سوی دیگر رخ داد، آمریکا شکست سنگینی خورد. امروز جمهوری سوسیالیستی ویتنام به نام ویتنام معروف است. شکست آمریکا در این جنگ به عنوان پیروزی آمریکا در جهان شناخته شد زیرا موجب آگاهی مردم دیگر کشورها نسبت به کمونیسم شد و نهایتاً جنگ سرد طی سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۱ با جدا شدن کشورهای پساشوروی از این اتحاد که به فروپاشی شوروی شناخته شد پایان یافت.

بزرگ‌ترین حمله نظامی به لندن

بلیتس که از کلمه بلیتسکریگ به معنای جنگ برق آسا است می‌آید، توسط رسانه‌های بریتانایی برای توصیف حملات هوایی آلمان علیه بریتانیا استفاده می‌شد. هدف این حملات شهرهای بریتانیا در سال‌های 1940 و 1941 بود که سعی داشت با اعمال فشار اقتصادی برای نابودی توان جنگی بریتانیا آن کشور را مجبور به تسلیم شدن کند. از 7 سپتامبر 1940 کمی بیش از یک سال پس از شروع جنگ لندن توسط نیروی هوایی آلمان به صورت سیستماتیک بمب‌باران شد. این بمب‌باران به مدت 56 روز از 57 روز بعد از این تاریخ به مدت پیاپی ادامه داشت. بیش از یک میلیون خانه در لندن نابود شد یا آسیب دید و بیش از 40000 غیر نظامی که تقریبا نیمی از آن‌ها در پایتخت بودند کشته شدند.

فتح قله اورست برای نخستین بار

سر ادموند هیلاری و شرپا تنزینگ نورگای برای اولین بار در سال 1953 توانستند قله اورست که بلندترین قله زمین است فتح کنند. شرپاها ساکنین بومی نپال هستند که از 500 سال پیش ساکنین کوه‌ها هستند. از آنجایی که در آیین آن‌ها کوه اورست مقدس است پیش از آن سعی برای فتح این قله توسط آن‌ها صورت نگرفته بود. لغت شرپا که در زبان تبتی به معنی «مردمان شرق» است. امروزه در اصطلاح کوهنوردی به افرادی گفته می‌شود که در ازای مبلغی در حمل بار کوهنوردان مشارکت می‌کنند. بعضی شرپاها به دلیل تجربیات فراوانی که در صعود به قلل بلند منطقه داشته‌اند، مشاوران خوبی برای کوهنوردان حرفه‌ای بوده و هستند.