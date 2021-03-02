لبنان | عودة الحياة الى بيروت مع بدء الرفع التدريجي للإغلاق العام بسبب تفشي فيروس كورونا

أعادت الاثنين، قطاعات عديدة فتح أبوابها من جديد بعد اقفال تام دام لنحو شهرين، وفق شروط واجراءات خاصة للوقاية من فيروس كورونا، كما عادت الناس للمشي والتبضع في بعض المحلات التي سُمح بفتحها.

ورصدت كاميرا وكالة يونيوز للأخبار تجوّل المواطنين في شوارع بيروت والدخول الى محالها التجارية، بالإضافة الى ممارستهم رياضة المشي والركض على الرصيف البحري.

وقد ذكرت غرفة العمليات لإدارة الكوارث، والمعنية بقرارات الإغلاق العام لمكافحة فيروس كورونا، أنه "يبقى تدبير حظر الخروج والولوج معمولاً به اعتباراً من الساعة 20:00 ولغاية الساعة 5:00 مع الزامية ارتداء الكمامة عند التنقل والتجول،" مضيفةً أنه "يمنع التجمعات على الشواطئ والأرصفة باستثناء الرياضة الفردية، وتبقى الحدائق العامة مغلقة."

كما أشارت الى منع كافة التجمعات والمناسبات الدينية والاجتماعية، ويتم التقيد بعدد 3 أشخاص ضمناً السائق عند الانتقال بواسطة السيارات العمومية و 50% من سعة باقي وسائل النقل العامة مع الزامية ارتداء الكمامة.

وعلى صعيد متصل، وصلت الشحنة الثالثة من لقاح فايزر أول من أمس، ليبلغ رقم الجرعات التي تلقتها وزارة الصحة حتى الآن 101790، ومن المقرر أن تنشر الوزارة بشكل أسبوعي بيانات عملية التطعيم، حيث قالت إنها تسعى إلى وضع حد لحملات التشويه المغرضة بحقها.

في السياق، سمحت الوزارة لسبع شركات خاصة باستيراد لقاح سينوفارم الصيني، و11 أخرى باستيراد لقاح سبوتنيك الروسي، وشركتين باستيراد لقاح أسترازينيكا البريطاني.

وبذلك، تكون الوزارة قد وافقت على استخدام اللقاح الصيني، على أن تعلن ذلك رسمياً خلال الأيام المُقبلة.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للقاحات الدكتور عبد الرحمن البزري أن إصرار الشركات الخاصة على التعامل مع سلطات الدول تحديداً، دفع الوزارة لتعرض على المؤسسات الراغبة في تأمين اللقاحات التفاوض نيابة عنها، وذلك ضمن خطة متكاملة بهدف الوصول الى التمنيع المجتمعي المطلوب.