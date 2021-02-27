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ايران | وزير الخارجية ونظيره العراقي يبحثان توطيد العلاقات بين البلدين

بحث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف خلال لقائه اليوم السبت، في مقر وزارة الخارجية بطهران، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، توطيد العلاقات بين البلدين.
کد خبر: ۱۰۳۷۴۲۵
تاریخ انتشار: ۰۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۰ 27 February 2021

استقبل وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت نظيره العراقي فؤاد حسين.

وتباحث الجانبان خلال اللقاء في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طهران، في توطيد العلاقات بين ايران والعراق وآخر المستجدات الاقليمية والدولية.

ووصل وزير الخارجية العراقي إلى طهران صباح اليوم السبت، للقاء مسؤولين ايرانيين رفيعي المستوى،
والتقى صباح اليوم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني.

وهذه هي الزيارة الثانية لحسين إلى طهران خلال شهر، فقد كان قد سافر إلى طهران في 3 فبراير / شباط للقاء مسؤولين إيرانيين.

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