ايران | وزير الخارجية ونظيره العراقي يبحثان توطيد العلاقات بين البلدين

استقبل وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت نظيره العراقي فؤاد حسين.
وتباحث الجانبان خلال اللقاء في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة طهران، في توطيد العلاقات بين ايران والعراق وآخر المستجدات الاقليمية والدولية.
ووصل وزير الخارجية العراقي إلى طهران صباح اليوم السبت، للقاء مسؤولين ايرانيين رفيعي المستوى،
والتقى صباح اليوم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني.
وهذه هي الزيارة الثانية لحسين إلى طهران خلال شهر، فقد كان قد سافر إلى طهران في 3 فبراير / شباط للقاء مسؤولين إيرانيين.
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