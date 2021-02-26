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إيران | وزارة الصحة: 69 وفاة و8103 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، تسجيل 69 وفاة و8103 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
کد خبر: ۱۰۳۷۲۱۲
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۸ 26 February 2021

إيران | وزارة الصحة: 69 وفاة و8103 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري إن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الجمعة مليون و615 الفا و184 شخصا، وبوفاة 69 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية، فقد بلغ عدد المتوفين في ايران 59 الفا و899 شخصا.

واضافت، تم تسجيل 8 الاف و103 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس داخل البلاد، الي مليون و615 الفا و184 شخصا.

وتابعت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليون و379 الفا و922 شخصا لغاية الان، ولكن توفي 69 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الي 59 الفا و 899 شخصا.

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