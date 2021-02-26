العراق | صالح وعلاوي يبحثان المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الجمعة، رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي.

وجرى خلال اللقاء، بحث المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلد، حيث تم التأكيد على ضرورة حفظ أمن وسلامة المواطنين، وحماية السلم والأمن المجتمعيين ومجابهة الإرهاب.

كما تم البحث في الانتخابات المقبلة، وأهمية دعم كافة الإجراءات الضرورية لإنجاحها، وضمان استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، وبما يسهم باستعادة ثقة المواطن وتمكينه من ممارسة حقه الدستوري بعيداً عن التزوير والتلاعب، وتأمين فرصة المشاركة الواسعة في الانتخابات.