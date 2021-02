نجات ۷۶۰۰ کودک مبتلا به سرطان با قلک محک

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، آگاهی‌رسانی درباره بیماری سرطان به تمامی گروه‌ها و افراد جامعه موجب تشخیص زودهنگام می‌شود که زمینه درمان کم دردتر، کم هزینه‌تر و مؤثرتر را فراهم خواهد کرد. محک هر سال به عنوان عضو رسمی انجمن کنترل جهانی سرطان (UICC)، با بهره‌مندی از توانایی‌ها، مهارت‌ها و ظرفیت‌های افراد مختلف اعم از هنرمندان، چهره‌های محبوب، ورزشکاران، متخصصان، بنگاه‌های اقتصادی، داوطلبان، سازمان‌های همکار و…، تلاش می‌کند تا جامعه مدنی ایران را نسبت به سرطان، علائم بیماری و نحوه درمان آن، به خصوص در کودکان، آگاه کند.

یکی از روش‌های همراهی با کمپین محک، انتشار عکس و پیام به واسطه پوسترهایی بود که قالب آن از سوی انجمن کنترل جهانی سرطان مشخص شد. اهالی فرهنگ، هنر، ورزش، نیکوکاران، داوطلبان و کودکان محک با ساخت پوستر خاص خودشان به این کمپین پیوستند.

شریف نظام‌مافی مدیرعامل محک، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دیگر اقدامات انجام شده با هدف آگاهی‌بخشی به جامعه در خصوص سرطان، افزود: در سال جاری دعوت از هنرمندان، ورزشکاران، نویسندگان، اصحاب رسانه، اعضای کادر درمان، شرکت‌ها و سازمان‌های تجاری، مدارس، داوطلبان و سایر سازمان‌های مردم نهاد مانند مؤسسه خیریه کسا در اصفهان، برای پیوستن به کمپین محک در دستور کار قرار گرفت. نتیجه این اقدام دلگرم‌کننده بود. بیش از صدها نفر از خانواده بزرگ محک که نسبت به آگاه‌سازی جامعه در خصوص بیماری سرطان دغدغه دارند، با معرفی نقش خود در مسیر حمایت از کودکان مبتلا به سرطان با محک همراه شدند.

وی ادامه داد: ابراهیم حقیقی، ساعد مشکی، فرزاد ادیبی، مجید عباسی، علیرضا مصطفی‌زاده، هادی حیدری، علی رادمند و…، از برجسته‌ترین طراحان گرافیک کشور در اقدامی ارزشمند، با زیباترین روش ممکن حمایت خود را از کودکان مبتلا به سرطان محک اعلام کردند. همچنین در این راستا بنیاد مرتضی ممیز، طراح گرافیک و تصویرگر برجسته ایرانی یکی از آثار این هنرمند فقید را به محک اهدا کرد تا همراه کودکان مبتلا به سرطان برای گذر از روزهای سخت درمان باشند.

مدیرعامل محک گفت: هنرمند همیشه همراه محک، مرضیه برومند، با ساخت کلیپی از نارنجی‌های اطرافش به این کمپین پیوست. همچنین تارا بهبهانی که ۱۴ سال نمایشگاه نقاشی هنرجویان خود را در محک برگزار می‌کرد، امسال برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی بر فضای سایت این نمایشگاه را برپا کرد و با شعار «من پیروزم» همگام با کمپین محک شد. آزاده مؤیدی‌فرد نیز که به مانند همیشه قهرمانان کوچک‌مان را تنها نگذاشت و در فضای دیجیتال قصه‌ای با رنگ نارنجی گفت.

نارنجی شدن اماکن فرهنگی و گردشگری برای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان

در ادامه اقدامات محک به منظور آگاهی‌رسانی سرطان به جامعه، برخی از اماکن تاریخی، فرهنگی، هنری و تجاری به دعوت محک با نورپردازی نارنجی که رنگ منتخب انجمن کنترل جهانی سرطان (UICC) برای موضوع آگاه‌رسانی در خصوص سرطان است، با شعار I am and I will همراه شدند و حمایت خود از کودکان مبتلا به سرطان را اعلام کردند. برج میلاد، برج آزادی، خانه عامری‌ها در کاشان، سردر قیصریه اصفهان و. ..، از جمله نارنجی‌های ایران در این روزها بودند.

مدیرعامل محک در خصوص پیوستن دیگر مراکز ملی و بین‌المللی از کمپین افزود: مجموعه‌های گردشگری و تفریحی دیگری نیز نیز با نصب استندها و پخش کلیپ‌های اطلاع‌رسانی به کمپین محک پیوستند. همچنین انجمن ناکوالومی گرجستان و دانش آموزان مدرسه آفریقایی Mama Africa Pendo به دعوت محک با ارسال ویدئویی پیام همدلی و همراهی خود را به گوش جهان و کودکان محک رساندند.

تأمین هزینه بورد MLC دستگاه رادیوتراپی توسط نیکوکاران

نظام‌مافی افزود: هم‌راستا با کمپین انجمن کنترل جهانی سرطان، با مشارکت نیکوکاران ایران زمین، هزینه ۲۰۰ میلیون تومانی بورد MLC دستگاه رادیوتراپی بیمارستان محک، تأمین شد.

وی با اشاره به ضرورت انجام رادیوتراپی برای درمان کودکان مبتلا به سرطان گفت: رادیوتراپی (پرتودرمانی) یکی از روش‌های اصلی در درمان بیماری سرطان است. این قطعه دقت محدوده درمان رادیوتراپی را بالا می‌برد و نقش مهمی در عدم آسیب به بافت‌های سالم بدن در حین رادیوتراپی دارد که این موضوع موجب کاهش عوارض و ارتقای کیفیت زندگی کودکان پس از دوره درمان می‌شود. عمر مفید این قطعه بعد از حدود ۱۳۰۰ بار انجام رادیوتراپی تمام می‌شود. از آنجایی که سالانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ کودک در بیمارستان محک رادیوتراپی می‌شوند، این قطعه هر ۵ یا ۶ سال یکبار می‌بایست تعویض شود.

انتشار دو کتاب «قهرمان شیمی» و «پرتودرمانی» به ترجمه محک

انتشار دو کتاب «قهرمان شیمی» و «پرتودرمانی» که توسط مرکز تحقیقات سرطان خون آلمان تهیه و محک آن را ترجمه کرده است، به صورت رایگان در سایت فیدیبو، یکی دیگر از اقدامات محک در راستای آگاهی‌رسانی بیماری سرطان به جامعه بود.

نظام‌مافی در خصوص اهمیت انتشار این کتب اشاره کرد: این دو کتاب به افرادی که می‌خواهند درباره دو روش اصلی درمان سرطان کودک اطلاعات بیشتری داشته باشند و برای فرزندان خود توضیح دهند، کمک زیادی خواهد کرد.

۷۶۰۰ قلک پیام محک را به گوش نیکوکاران رساندند

وی در ادامه با اشاره به الصاق پیامی مبتنی بر ضرورت توجه به آگاهی در خصوص سرطان به ۷۶۰۰ قلک محک اشاره کرد و گفت: تا پایان سال ۱۳۹۸ بیش از ۷۶۰۰ کودک مبتلا به سرطان بهبود یافته‌اند. تشخیص به موقع و درمان سریع یکی از دلایل بهبودی این کودکان است. به همین مناسبت، در هفته جهانی سرطان ۷۶۰۰ قلک پیام محک با پیام مبتنی بر تشخیص زودهنگام به دست نیکوکاران رسانده شد.

مدیرعامل مؤسسه محک در پایان با یادآوری کسب رتبه اول محک در بین ۱۱۰۰ عضو انجمن کنترل جهانی سرطان از ۱۷۰ کشور جهان برای اجرای کمپین سال گذشته، ادامه داد: امسال نیز محک همچون سال گذشته توانست از ظرفیت اقشار مختلف جامعه برای تحقق اهداف جهانی و بشردوستانه نظیر کنترل و پیشگیری از بیماری سرطان، بهره‌مند شود. ما زیر سقف محک می‌دانیم که هیچ دستاورد بزرگی بدون همراهی تمامی اعضای این خانواده بزرگ ممکن نیست. امیدواریم با این همراهی همه‌جانبه روزی برسد که تشخیص زودهنگام بیماری سرطان، باعث بهبودی هر چه سریع‌تر کودکان مبتلا به سرطان شود.