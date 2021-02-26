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مندوب إيران في مجلس الامن: ليمنع المجتمع الدولي المغامرة الاسرائيلية قبل خروجها عن السيطرة

أكد مندوب إيران في الأمم المتحدة إسحاق آل حبيب أن "الشعب السوري عانى معاناة بالغة من الهجمات الوحشية للارهابيين المدعومين بقوة اجنبية
کد خبر: ۱۰۳۷۰۵۹
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۶ 26 February 2021
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كلام المندوب الايراني جاء اليوم الخميس، خلال جلسة لمجلس الامن الدولي حول سوريا، إذ أكد أن "المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية مساعدة سوريا حكومة وشعبا لتخطي هذه الازمة وضمان وحدة سوريا وسيادتها وسلامة اراضيها واستقلالها السياسي".

وطالب بالانسحاب الفوري لكل القوات الاجنبية الموجود في سوريا".

وأعرب المندوب الايراني عن القلق إزاء تبرئة بعض الجماعات الارهابية، رافضا كل المحاولات لخق واقع جديد في الميدان بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة تحت ذريعة مجابهة الارهاب".

ودان الهجمات العسكرية الاسرائيلية في سوريا واعتبرها انتهاكا للقانون الدولي مما يقوض من سيادة سوريا واستقرار المنطقة وأمنها".

وأكد على ان المجتمع الدولي عليه منع المغامرة العسكرية الاسرائيلية قبل ان تخرج عن السيطرة".

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منظمات مجلس الأمن سوریا مندوب ایران
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