ليبيا | رئيس الوزراء المعيّن يقدم تشكيلته لحكومة وحدة وطنية

قال رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة الذي اختير في عملية توسطت فيها الأمم المتحدة الشهر الماضي، إنه قدم اليوم الخميس مقترحا بحكومة وحدة وطنية لمجلس النواب في إطار خطة للسلام.

وقال رئيس الوزراء الليبي المعين أنه قدم لمجلس النواب مقترحا بحكومة وحدة وطنية ودعا المجلس إلى الموافقة عليه.

وقال الدبيبة في مؤتمر صحافي بطرابلس، اليوم الخميس، إنه أخذ في الاعتبار "التوزيع العادل" للحقائب الوزارية بين غرب وشرق وجنوب البلاد.

وأكد الدبيبة أنه اعتمد على التشاور مع لجنة الحوار السياسي ومجلس النواب ومجلس الدولة في تصور تشكيلة الحكومة الجديدة.

وقال الدبيبة "اعتمدنا في معايير اختيار هيكلية الحكومة على التشاور مع لجنة الحوار السياسي ومجلس النواب ومجلس الدولة".

وأضاف "طلبنا مرشحين للحكومة من كل مكونات الشعب الليبي وطوائفه ومكوناته"، مؤكدًا "راعينا في تصور هيكلية الحكومة التوزيع العادل للمناصب السيادية على الأقاليم الثلاث الشرق والغرب والجنوب".

وأكد "سنواصل دعم المصالحة الوطنية الليبية والمصالحة مع الدول الجوار"، مضيفا "التقيت رئيس مجلس النواب الليبي في طبرق.. وأبناء المنطقة الشرقية متحمسون لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة".

وستحل الحكومة الجديدة محل إدارتين متنافستين، وستشرف على الفترة التي ستسبق الانتخابات العامة المزمعة في كانون الأول/ ديسمبر 2021 وفقا لخارطة طريق تهدف لإنهاء سنوات من الفوضى المزمنة والعنف.