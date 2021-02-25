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إيران | الصحة تعلن تسجيل 8206 اصابة و94 وفاة جدیدة بفيروس کورونا خلال 24 ساعة

أعلنت المتحدثة بإسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الخمیس ملیون و607 الفا و81 شخصا، وبوفاة 94 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 59 الفا و830 شخصا.
کد خبر: ۱۰۳۷۰۰۰
تاریخ انتشار: ۰۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۳ 25 February 2021

إيران | الصحة تعلن تسجيل 8206 اصابة و94 وفاة جدیدة بفيروس کورونا خلال 24 ساعة

وأعلنت لاري تصریحها الصحفي الیوم الخميس أن "عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الخمیس ملیون و607 الفا و81 شخصا، وبوفاة 94 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 59 الفا و830 شخصا".

وأضافت أنه "تم تسجیل 8 الاف و206 حالة جدیدة للاصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و607 الفا و81 شخصا".

وأوضحت أن "عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 372 الفا و 308 شخصا لغایة الان، ولکن للأسف توفي 94 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 59 الفا و 830 شخصا.

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صحة کورونا ایران
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