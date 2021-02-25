البحرين | المنامة وتل أبيب تريدان المشاركة في محادثات الملف النووي الإيراني ودعوة لزيارة نتنياهو للبحرين

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء البحريني، ورئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أهمية مشاركة دول المنطقة في أي محادثات بشأن الملف النووي الإيراني.

وبحسب وكالة "أنباء البحرين"، فقد تم التأكيد خلال اتصال هاتفي على أهمية مشاركة دول المنطقة في أي مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني وعلى أن تشمل هذه المفاوضات مواضيع أوسع بما لذلك من دور هام في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وتم خلال الاتصال الهاتفي بحث فرص الاستثمار المشترك في المجال الطبي بما يسهم في رفد وتطوير القطاع الصحي في البلدين.

بدوره، قال بيان صادر عن مكتب نتنياهو إن ولي عهد البحرين جدد دعوته لرئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي لزيارة البحرين، وتحدثا بشأن احتمال انخراط الدولة الخليجية في إنشاء مصنع لقاحات في الكيان.