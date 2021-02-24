آسیب پذیری بیشتر مردان در برابر کووید-۱۹

عضو کمیته علمی کرونا: سفر نوروزی ممنوع است

جزئیات محدودیت کرونایی سفر در تهران

بازدید 295

العراق | الكاظمي يؤكد لوفد أردني أهمية تعزيز التعاون وتطبيق الاتفاقيات بين بغداد وعمان

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، وفدًا رسميّا أردنيّا برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني يحيى الكسبي، يرافقه عدد من المسؤولين الأردنيين وممثلين عن القطاع الخاص الأردني.
کد خبر: ۱۰۳۶۸۰۲
تاریخ انتشار: ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۶ 24 February 2021

العراق | الكاظمي يؤكد لوفد أردني أهمية تعزيز التعاون وتطبيق الاتفاقيات بين بغداد وعمان

وقال الكاظمي في مستهل اللقاء، إن "النيّة الجادة والإصرار متوافرين لدى البلدين من أجل تطبيق الإتفاقيات الثنائية في مجالات التعاون كافة، وخاصة في قطاعات الاسكان والطاقة والصحّة والتعليم والصناعة والتجارة والقطاع المصرفي، وكذلك البرمجيات الحديثة".

وأكّد على "أهمية دور القطّاع الخاص في البلدين، وأهمية التعاون الذي بدأ في الإطار الأمني والسياسي ضمن التعاون الثلاثي الذي ضمّ كذلك جمهورية مصر العربية، ليتسع ويشتمل الأمن والإستقرار بمفهومه الأوسع".

وحمّل رئيس الوزراء "الوفد الأردني تحياته الى الملك عبد الله الثاني، وحكومة بشر الخصاونة"، مؤكدا على "تطلع العراق الى تعاون أوثق مع الأردن، وترسيخ أمن المنطقة واستقرارها".

ونقل الوفد تحيّات الملك عبد الله الثاني الى الكاظمي، وتأكيدات الأردن حكومة وشعبًا على عمق أواصر التعاون والرغبة في تطوير المصالح المشتركة مع العراق.

وأعرب عن "تقديره لحسن الإستقبال و ما لمسه من حرص على تطوير العلاقات الثنائية"، مؤكدًا "أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما فيه مصلحة الشعبين الأردني والعراقي".

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
سیاسة سیاسة داخلیة العراق وفد أردنی
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
پروتکل الحاقی انیس نقاش نمازهای ماه رجب زکی یمانی عبدالله احمدیه پهپاد کمان 22
آخرین اخبار

اليمن | محمد عبدالسلام: العدو استخدم مأرب للاعتداء على صنعاء والجوف والبيضاء ومواجهة هذا العدوان قضية أساسية ستستمر

رضایی: نفوذی‌ها اطلاعات «حاج قاسم» و «فخری‌زاده» را به موساد دادند/کنایه یک نماینده مجلس به احمدی‌نژاد: از دستبوسی امام تا پابوسی آمریکا

فلسطين المحتلة | الإعلام العبري: محاولة تنفيذ عملية طعن قرب "يتسهار" جنوب نابلس

مدير الإعلام بالداخلية ليونيوز: إعترافات خلية التجسس تكشف الدور الامريكي والبريطاني في الحرب

إيران | ظريف: لن يكون هناك أي إجتماع رسمي بحضور أميركا في إطار الاتفاق النووي

فلسطين المحتلة | المتحدث بإسم الاونروا في غزة يعلن ليونيوز بدء تطعيم موظفي واطباء الوكالة ضد كورونا

آیا واقعا انحصار ۶۵ ساله وکالت پایان یافته است؟

نبرد دیدنی اسطوره بوکس دنیا با یک کودک!

شش درس ماندگار از مولود کعبه

مردم آرزو ندارند یا «شنونده باید عاقل باشد»؟!

لاغرشدن عجیب پسربچه ۱۹۰ کیلویی

سوريا | وزير الاعلام يبحث مع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية العلاقات الثنائية وسبل تطويرها

فوتبال ایران چگونه از سوی فیفا تعلیق شد؟

اليمن | وقفة لأبناء صنعاء القديمة تنديدًا باستمرار احتجاز التحالف لسفن المشتقات النفطية

اليمن | محلل عسكري: الجرائم يتحملها الأمريكيون والبريطانيون أما السعودية والامارات فهم الأدوات

پلاکارد عجیب مرد یاسوجی درباره پرداخت مهریه  (۲۰۵ نظر)

مجلس مانع توافق دولت با آژانس انرژی اتمی شد  (۱۷۸ نظر)

عنابستانی حق شکایت از سرباز را دارد!  (۱۵۸ نظر)

شکایت ۳۷ نماینده از روحانی به خاطر توهین  (۱۵۵ نظر)

شکایت ۲۲۰ هزار نفر از رئیس جمهور  (۱۲۱ نظر)

سرنوشت حداقل دستمزد ۱۴۰۰ کارگران  (۱۰۶ نظر)

توضیح شهاب‌حسینی درباره واکسن زدنش در آمریکا  (۱۰۶ نظر)

توقف اجرای پروتکل الحاقی؛ چه اتفاقی بین ایران و آمریکا می‌افتد؟!  (۹۵ نظر)

ذوالنور: تا قانون بیانیه مشترک ایران و آژانس پاره نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد / حدادعادل: احمدی نژاد دروغ چندش‌آوری گفت  (۸۴ نظر)

ساترا اجازه پخش برنامه علی کریمی درباره انتخابات فوتبال را نداد  (۸۱ نظر)

آمریکا روز جمعه به برجام بازمی گردد؟  (۷۳ نظر)

حداد عادل: رئیسی محتمل است بیاید و یا نیاید! / رحیم‌پور ازغدی، ایرانی بودن رضاخان را رد کرد / چرا ایران در دو ماه آخر ترامپ ۱۰ رزمایش برگزار کرد؟ / گلایه عضو جامعه روحانیت از حدادعادل  (۷۲ نظر)

گزارش آژانس از توقف بازرسی از تاسیسات هسته ای توسط ایران / ادعای وزیر کشور ترکیه درباره حضور عناصر پ ک ک در ایران / گفت‌وگوی وزرای دفاع آمریکا و عراق درباره حملات به اربیل / خروج نام انصارالله یمن از لیست سازمان‌های تروریستی آمریکا  (۷۰ نظر)

قالیباف را زدند، مبادا به انتخابات ۱۴۰۰ بیاید! / وقتی ناطق نوری از هاشمی رفسنجانی گِله مند شد / فعال اصلاح‌طلب: جریان اصلاحات نیاز به یک پوست‌اندازی جدی دارد  (۶۸ نظر)

روحانی: ترامپ ۸ بار به من پیغام داد/ بازرسان آژانس را اخراج نمی‌کنیم/ ایران هیچ گاه دنبال سلاح هسته‌ای نمی‌رود/ موشک و منطقه هرگز به برجام اضافه نخواهد شد  (۶۶ نظر)

tabnak.ir/004Lic
tabnak.ir/004Lic