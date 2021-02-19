سلطات الاحتلال تخفف قواعد الإغلاق العام وتغلق الحدود لأسبوعين إضافين

مدّد كيان الاحتلال الاسرائيلي إغلاق المطارات والحدود البرية لمدة 14 يوماً إضافياً أي حتى السادس من آذار/مارس، على أن تستثنى الحالات الطارئة، بحسب بيان مشترك لرئيس الوزراء ووزير الصحة.

وسمحت سلطات الاحتلال بإعادة فتح المعابد اليهودية ودور العبادة الأخرى بدءًا من صباح اليوم الجمعة، مع اقتصار الحضور على 10 أشخاص في الداخل و20 في الخارج.

كما قرّرت إبقاء المعابر الحدودية والمدارس المتوسطة مغلقة بسبب مخاوف من سلالة الفيروس البريطانية، التي يعتقد أنها منتشرة على نطاق واسع بين فئة الشباب.

وقالت وزارة الهجرة إنه لا يزال مسموحاً بإجراء 6 رحلات جوية خاصة تقل حوالي 900 مهاجر من إثيوبيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا وأميركا الجنوبية، مؤكدة أن الوافدين الجدد سيخضعون للحجر الصحي عند الوصول.