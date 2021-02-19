حلف الناتو يعلن رفع عديد قواته في العراق إلى ثمانية أضعاف

أعلن الأمين العام لحلف شمال الاطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبيرغ، اليوم الخميس، أن الحلف قرر زيادة تعداد أفراد بعثته في العراق بثمانية أضعاف.

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، توسيع مهام الحلف في العراق، لتشمل تدريب القوات المسلحة العراقية، لضمان عدم عودة تنظيم داعش الإرهابي، حسب قوله.

وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي، بعد مؤتمر عبر الفيديو مع وزراء دفاع دول الحلف، اليوم الخميس، ان "الناتو هناك (العراق) كمجوعة صغيرة، ولكن الآن سنتوسع أكثر ونحن سنفعل ذلك خطوة بخطوة"، وقال إن القرار يقضي بزيادة عدد أفراد بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق من 500 حتى أربعة آلاف شخصًا.

وبحسب أمين عام التانو فإن "داعش سيطر على مناطق كبيرة في العراق.. وعلينا ضمان ألا يعودوا مرة أخرى"، مشيرًا الى أن "هناك قواعد عدة في العراق جاهزة للاستعمال .. وزرت بعضها ورأيت كيف تعمل قوات الناتو بجانب القوات العراقية".

وأكد ستولتنبيرغ أنه بحث هذا الموضوع في وقت سابق من الأسبوع الجاري مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وطمأنه بأن جميع خطوات الحلف ستتخذ حصرًا بالتنسيق مع حكومة بغداد.