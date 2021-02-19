الثلوج تغطي معظم المناطق اللبنانية اثر منخفض بارد يستمر حتى مساء السبت

شهدت معظم المناطق اللبنانية التي ترتفع 700 متر عن سطح البحر، ليل الاربعاء وصباح الخميس، تساقطًا للثلوج من اقصى الشمال الى اقصى الجنوب مرورا بالبقاع الغربي.

وتراكمت الثلوج في مناطق لم تشهد تساقطًا له منذ سنوات، حيث تركت العاصفة الثلجية اثارها من نعمة المتساقطات على كل لبنان.

وفي بعض المناطق في المتن وكسروان وصل الثلج الى ارتفاع 500 م بتراكم خفيف، فيما تراوحت التراكمات في بعض المناطق التي ترتفع 1000 و1500 م، من 30 الى اكثر من 50 سم.

وشهدت المناطق الساحلية ليلاً وصباحًا تساقطًا غزيرًا للامطار وانخفاضًا كبيرًا بالحرارة.

ويستمر أثر المنخفض البارد عبر تساقط الثلوج اليوم بشكل متقطع فوق 800 متر فيما تتواصل الحرارة المتدنية في اليومين المقبلين.

وأعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان،​ أن "الحوض الشرقي للمتوسّط يقع تحت تأثير المنخفض الجوّي البارد joyce الذي تحول الى ​عاصفة ثلجية​ ويحمل معه ​أمطارً​ا غزيرة، رياحًا قويّة، وثلوج على ارتفاعات متدنية ومتوسطة والتي قد تلامس الـ 200 متر خاصة شمال البلاد. ويستمر سيطرة JOYCE حتى مساء السبت مخلفة موجات من الصقيع".