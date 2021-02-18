حماس ليونيوز: التلاعب بأماكن تسجيل بعض الناخبين في الضفة مؤشر خطير

قال القيادي في حركة حماس، فوزي برهوم، إن التلاعب بأماكن تسجيل بعض الناخبين في الضفة الغربية مؤشر خطير.

وفي تصريح لوكالة يونيوز، أضاف برهوم أن ما جرى في محافظة الخليل من التلاعب المتعمد بسجل الناخبين وأماكن الاقتراع هو عمل خطير وفوضوي يدل على أن هناك نية بالتلاعب بالعملية الديمقراطية الفلسطينية.

وطالب برهوم بوقف أي تدخلات في الحريات وفي العملية الديمقراطية الفلسطينية وضرورة أن يتأهب الكل الفلسطيني وكل مكونات شعبنا بحماية هذا الإنجاز الديمقراطي، وهذه العملية الانتخابية بنا يضمن فعلاً عملية ديمقراطية حرة ونزيهة وشفافة، يُحترم فيها الناخب الفلسطيني ويقوم بدوره في الانتخابات دون ضغط ودون تدخل من أي طرف.