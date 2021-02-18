الحلبوسي يؤكد لشيوخ عشائر جنوب بغداد ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات

استقبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم عددا من شيوخ عشائر ووجهاء جنوب بغداد، واكد ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات.

اكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الاربعاء، ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان في بيان ان الاخير "التقى عددا من شيوخ عشائر ووجهاء جنوب بغداد. واستمع خلال اللقاء، إلى عدد من المواضيع والمشاكل والمطالبات لأهالي مناطق جنوب بغداد، منها ما يخص الجانب الخدمي والبنى التحتية، وضرورة إعمار هذه المناطق التي تعاني نقصا في الخدمات و موضوع دعم الفلاحين والمزارعين".

واكد الحلبوسي وفق البيان "ان مجلس النواب عمل على دعم هذه الشريحة المهمة من خلال الموازنة، وذلك بالزام الحكومة ووزارة المالية بدفع مستحقات الفلاحين السابقة قبل صرف اي مستحقات واي انفاق آخر بكل مؤسسات الدولة".

وجرى تبادل الآراء ووجهات النظر حول الانتخابات المبكرة المقبلة، حيث اكد الحلبوسي ضرورة المشاركة الواسعة فيها واختيار ممثلين يعبِّرون عن واقع هذه المناطق وتطلعات أبنائها.