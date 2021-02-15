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الرئيس العراقي يستقبل السفير السوري: دول المنطقة أمام مسؤولية كبيرة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، خلال استقباله اليوم الإثنين ،السفير السوري لدى العراق سطام جدعان الدندح، ضرورة تعاضد الجهود لتثبيت دعائم الاستقرار الأقليمي، موضحا ان دول المنطقة أمام مسؤولية كبيرة.
کد خبر: ۱۰۳۴۶۵۱
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۸:۰۸ 15 February 2021

وذكر بيان لمكتب صالح الاعلامي، إن الاخير استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير السوري لدى العراق سطام جدعان الدندح.

وجرى، خلال اللقاء وفقاً للبيان" بحث العلاقات المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين اللذين تجمعهما روابط تاريخية واجتماعية وثيقة، وأهمية العمل على تطويرها بما يخدم أمن واستقرار ومصالح البلدين".

وأكّد صالح أن" المجتمع الدولي ودول المنطقة أمام مسؤولية كبيرة في تجاوز الأزمات والتوترات في الشرق الأوسط"، لافتاً إلى "ضرورة تعاضد الجهود وإيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي".

واشار الرئيس العراقي "إلى أن استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق وسورية، ودعم مسارات التعاون والتكامل بين بلدان المنطقة".

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العراق علاقات خارجیة استقرار المنطقة
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