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السيسي يمنح فئة من المصريين "حق الاختيار" لاستكمال الدراسة بظل كورونا

اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، امس، مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التربية طارق شوقي. ووجه بمنح أولياء الأمور حرية اختيار طريقة استكمال الدراسة في ظل جائحة كورونا.
کد خبر: ۱۰۳۴۵۹۵
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۶ 15 February 2021

السيسي يمنح فئة من المصريين

 

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدارسة بالمدارس.

ووجه السيسي خلال اجتماعه امس الاحد مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم طارق شوقي، بمنح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسي الحالي أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، بأن الاجتماع تناول عرض "الخطط والإجراءات لعقد امتحانات منتصف العام واستئناف العام الدراسي الحالي 2020 - 2021 بالمدارس".

وفي السياق ذاته، وجه الرئيس السيسي بتطوير نظام امتحانات أبناء المصريين في خارج مصر على نحو يحقق الكفاءة ويتسق مع الوسائل الحديثة.

وعرض وزير التربية والتعليم خطة الوزارة في التوسع في تطبيق نظام التكنولوجيا التطبيقية بما يساهم في تطوير التعليم الفني ليلبي احتياجات الصناعة والتنمية، من خلال افتتاح مدارس جديدة تعمل بهذا النظام يتم إنشاؤها بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمؤسسات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

واشار شوقي إلى أن تلك المنظومة تساعد في تحسين جودة التعليم الفني واستغلال الثروة البشرية المتوفرة في مصر.

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