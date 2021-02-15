وثیقه مشمولان برای خروج از کشور چقدر است؟

زمان اجرای قانون جدید مالیاتی اعلام شد

چرا برخی افراد در خواب حرف می‌زنند؟

بازدید 393

مناورات بحريّة إيرانيّة روسيّة مشتركة غدا الثلاثاء في شمال المحيط الهندي

تجري يوم غد مناورات بحريّة إيرانية - روسية في شمال المحيط الهندي. حيث اعلن مساعد قائد الجيش الإيراني للشؤون التنسيقيّة الأميرال حبيب الله سياري، ان المناورات البحرية مع روسيا، تحمل رسالة واضحة مفادها أن "البحريّة الإيرانيّة هي بمستوى القوى البحرية العالميّة".
کد خبر: ۱۰۳۴۵۸۸
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۸ 15 February 2021

مناورات بحريّة إيرانيّة روسيّة مشتركة غدا الثلاثاء في شمال المحيط الهندي

تبدأ يوم غد الثلاثاء مناورات بحرية ايرانية مشتركة مع روسيا ستجري في شمال المحيط الهندي.

واوضحت مصادر مطلعة، ان المناورات المشتركة بعنوان "تدرييبات الحزام الامني" تأتي تحت شعار "التعاون الجماعي في البحر لأمن التجارة البحرية" تحمل رسالة سلام وصداقة، وهي تجري على مساحة 17 الف كلم مربع، وتهدف الى تعزيز الامن والتعاون الثنائي ومكافحة القرصنة والارهاب وتبادل المعلومات.

واعلن الاميرال سياري، في تصريح للصحفيين امس الاحد، ان هذه المناورات تعد "الثانية التي تجريها إيران وروسيا في جنوب البلاد من أجل إرساء الأمن في شمال المحيط الهندي."

واضاف: عندما تجري البحرية الروسية القوية مناورات مع القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري، فإن هذه المناورات تحمل رسالة واضحة مفادها أن البحرية الإيرانية من حيث المعدات والقوى البشرية والتقنية والتكتيكات والتوجيه والقيادة والاتصال والوصول الى المعدات الحديثة بمستوى القوى البحرية العالمية.

واوضح أن سبب فشل خطط الأعداء يكمن في اقتدار نظام بلاده والقوة الرادعة للقوات المسلحة، مضيفا: يجب أن نسعى دائمًا لتعزيز هذه القوة، ونتحرك من خلال دراسة الافكار والابحاث العلمية.

واردف الأميرال سياري يقول: اليوم ان القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية، وخاصة الجيش وفي ضوء مهامه في الحفاظ على وحدة أراضي واستقلال البلاد، حقق الاقتدار والعزة اللتان ستردان بالتأكيد على التهديدات الراهنة والمستقبلية.

بدوره، كان السفير الروسي لدى إيران، ليفان جاغريان، قد كشف يوم الاثنين الماضي عن مناورات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا والصين في مياه المحيط الهندي أواسط الشهر الجاري.

وقال السفير الروسي إن "المناورات البحرية المتعددة الأطراف ستجري في شمال المحيط الهندي في منتصف فبراير الجاري"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تجري تدريبات على تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، وكذلك التدابير التي تضمن سلامة الملاحة البحرية.

وأجرت روسيا وإيران والصين مناورات بحرية أُطلق عليها تسمية "حزام الأمن البحري" نهاية ديسمبر 2019.

گزارش خطا
اشتراک گذاری
برچسب ها
ایران أمن مناورات بحریة ایرانیة -روسیة
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
برچسب منتخب
واکسیناسیون کرونا در ایران استیضاح ترامپ اسلام قلعه قیام مردم تبریز غلامرضا شریعتی

تزریق نخستین واکسن اسپوتنیک به پسر دکتر نمکی  (۱۳۴ نظر)

عضو مجلس خبرگان: دوچرخه سواری زنان یعنی توهین به خدا / تشکیل کارگروه مواجهه با خدمات اینترنت ماهواره‌ای  (۱۲۳ نظر)

پیشنهاد آشنا برای توهین کنندگان به روحانی / نظر رئیسی برای حضور در انتخابات چیست؟ / علم الهدی: مسئولی از مذاکره و آشتی با آمریکا حرف بزند، خائن به انقلاب است / مجری سیما: به خاطر این واژه گفتند سه بار عذرخواهی کُن!  (۱۰۸ نظر)

ویروس جهش یافته کرونا در کشور چرخیده است / یکی از سخت‌ترین ایام مدیریتی کرونا شروع شد/ قرنطینه‌ها باید جدی گرفته شود/ تکمیلی: شناسایی مبتلایان جدید به ویروس جهش یافته کرونا و اعمال قرنطینه شدید  (۸۸ نظر)

زنگ خطر حداد عادل در مورد خطر مشارکت پایین در انتخابات / دعوت برخی از اصلاح طلبان از سید حسن خمینی برای انتخابات ۱۴۰۰ / رسول جعفریان: لازم نیست بایدن برای ما نقشه بکشد، خودمان نقشه‌کش ماهری هستیم! / عدم ملاقات قالیباف با پوتین برای او یک امتیاز است!  (۸۳ نظر)

حیاتی: می‌شد محترمانه‌تر از صداوسیما کنار بروم / دردسر ماجرای «دل بستن به روسیه» برای وزیر روحانی / طرح نمایندگان برای افزایش ۴۰ کرسی به مجلس / روایت وزیر احمدی نژاد از لوکوموتیو اقتصاد ایران  (۷۱ نظر)

آیا برخورد پوتین با رئیس مجلس ایران توهین آمیز بود؟ / پس از تاکیدات رهبر انقلاب، مساله برجام به کجا می‌رسد؟ /سعودی‌ها و فضا‌سازی علیه ایران  (۶۹ نظر)

آغاز واکسیناسیون کووید ۱۹ در ایران با دستور رئیس‌جمهور و واکسن اسپوتنیک  (۶۹ نظر)

ادامه حواشی داخلی سفر قالیباف به روسیه / هاشمی طبا: دولت بعدی ایران با آمریکا سازش می‌کند / انتقادات تند هادی غفاری از شورای نگهبان / احمدی‌نژاد برای حضور در انتخابات ۱۴۰۰ چه برنامه ای دارد؟  (۶۷ نظر)

تذکر به دوچرخه‌سواری بانوان آری، تذکر به موتورسواران فحاش خیر؟ / عضو نهاد اصلاح طلبان: شرافتمندانه، عزل واعظی بود /تجمع در نارمک و دعوت انتخاباتی از احمدی‌نژاد  (۶۶ نظر)

چرا سیاستگذاران ایرانی از «بمب اتم» سخن می‌گویند؟!  (۶۳ نظر)

«بدگویی و بدزبانی در جامعه باید جمع شود و ادب اسلامی گسترش یابد»؛ مخاطب بیانات‌ رهبری چه کسانی بودند؟  (۶۱ نظر)

دو بازیگر زن از بازی کنار انصاریان انصراف دادند!  (۵۸ نظر)

تغییر حداقل مزد کارگری در فراز و نشیب ۴۱ سال گذشته  (۵۸ نظر)

سیم آخر شبکه سه سیما، کپی مسابقه اسرائیلی از آب در آمد!  (۵۷ نظر)

tabnak.ir/004L8u
tabnak.ir/004L8u