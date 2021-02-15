مناورات بحريّة إيرانيّة روسيّة مشتركة غدا الثلاثاء في شمال المحيط الهندي

تجري يوم غد مناورات بحريّة إيرانية - روسية في شمال المحيط الهندي. حيث اعلن مساعد قائد الجيش الإيراني للشؤون التنسيقيّة الأميرال حبيب الله سياري، ان المناورات البحرية مع روسيا، تحمل رسالة واضحة مفادها أن "البحريّة الإيرانيّة هي بمستوى القوى البحرية العالميّة".

تبدأ يوم غد الثلاثاء مناورات بحرية ايرانية مشتركة مع روسيا ستجري في شمال المحيط الهندي.

واوضحت مصادر مطلعة، ان المناورات المشتركة بعنوان "تدرييبات الحزام الامني" تأتي تحت شعار "التعاون الجماعي في البحر لأمن التجارة البحرية" تحمل رسالة سلام وصداقة، وهي تجري على مساحة 17 الف كلم مربع، وتهدف الى تعزيز الامن والتعاون الثنائي ومكافحة القرصنة والارهاب وتبادل المعلومات.

واعلن الاميرال سياري، في تصريح للصحفيين امس الاحد، ان هذه المناورات تعد "الثانية التي تجريها إيران وروسيا في جنوب البلاد من أجل إرساء الأمن في شمال المحيط الهندي."

واضاف: عندما تجري البحرية الروسية القوية مناورات مع القوات البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية والحرس الثوري، فإن هذه المناورات تحمل رسالة واضحة مفادها أن البحرية الإيرانية من حيث المعدات والقوى البشرية والتقنية والتكتيكات والتوجيه والقيادة والاتصال والوصول الى المعدات الحديثة بمستوى القوى البحرية العالمية.

واوضح أن سبب فشل خطط الأعداء يكمن في اقتدار نظام بلاده والقوة الرادعة للقوات المسلحة، مضيفا: يجب أن نسعى دائمًا لتعزيز هذه القوة، ونتحرك من خلال دراسة الافكار والابحاث العلمية.

واردف الأميرال سياري يقول: اليوم ان القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية، وخاصة الجيش وفي ضوء مهامه في الحفاظ على وحدة أراضي واستقلال البلاد، حقق الاقتدار والعزة اللتان ستردان بالتأكيد على التهديدات الراهنة والمستقبلية.

بدوره، كان السفير الروسي لدى إيران، ليفان جاغريان، قد كشف يوم الاثنين الماضي عن مناورات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا والصين في مياه المحيط الهندي أواسط الشهر الجاري.

وقال السفير الروسي إن "المناورات البحرية المتعددة الأطراف ستجري في شمال المحيط الهندي في منتصف فبراير الجاري"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تجري تدريبات على تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، وكذلك التدابير التي تضمن سلامة الملاحة البحرية.

وأجرت روسيا وإيران والصين مناورات بحرية أُطلق عليها تسمية "حزام الأمن البحري" نهاية ديسمبر 2019.