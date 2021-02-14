الرئيس العراقي يؤكد ضرورة النهوض بواقع واسط وتوفير فرص عمل لشبابها

استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم محافظ واسط محمد جميل المياحي، واكد ضرورة النهوض بواقع واسط وتوفير فرص عمل لشبابها.

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، ضرورة النهوض بواقع واسط وتوفير فرص عمل لشبابها.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، أن صالح استقبل في قصر بغداد، محافظ واسط محمد جميل المياحي. وأضاف أن الجانبين "بحثا الأوضاع الأمنية والخدمية في المدينة، وما تواجهه من عقبات وعراقيل".

وجرى التأكيد وفقاً للبيان "على ضرورة النهوض بواقعها الخدمي وتوفير فرص العمل، وحماية السلم المجتمعي واحترام القانون وعدم التجاوز على مؤسسات الدولة، والسعي للاستفادة من خبرات المحافظة ومواردها الوفيرة خدمةً لأهلها".

وتابع البيان أن "رئيس الجمهورية حمّل المحافظ تحياته وتقديره إلى أهالي واسط وشيوخها ووجهائها والنخب الاجتماعية والثقافية وشبابها"، مشيراً إلى أن "المدينة عانت من الكثير، ويسجّل لها حفاظها على تماسك نسيجها الاجتماعي برغم الظروف الصعبة التي عانت منها على مدى سنوات وعقود".

ولفت صالح الى " ضرورة بذل أقصى الجهود لتوفير الخدمات عبر تنفيذ المشاريع الضرورية، وتنشيط قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار وتوفير فرص العمل لشبابها، والنهوض بواقع المدينة، وأن تصل إلى المكانة المرموقة التي تستحقها".