رئيس اركان الحشد يتفقد عمليات استطلاع وانتشار قوات الحشد الشعبي غرب نينوى

تفقد رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي والوفد المرافق له، أمس الاول الجمعة، عمليات إستطلاع وإنتشار قطعات قوات اللواء 33 بالحشد الشعبي غرب محافظة نينوى.

والتقى المحمداوي خلال عملية التفقد عوائل المناطق المحررة ووقف على أبرز احتياجاتهم.

وتهدف عمليات الاستطلاع الى رفع الجهوزية العالية لمواجهة أي تهديدات إرهابية محتملة تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

ونفذ اللواء 30 في الحشد الشعبي فوج المهمات الخاصة، الجمعة، عمليات استطلاعية لتعزيز أمن واستقرار قاطع المسؤولية في نينوى.

يذكر ان قوات الحشد الشعبي نفذت، عمليات استطلاع وإعادة انفتاح وتنظيم في قاطعي كركوك ونينوى بهدف رفع الجهوزية العالية لمواجهة أي تهديدات إرهابية محتملة.