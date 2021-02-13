مقتل 21 إرهابياً بانفجار سيارة مفخخة شمال العراق

وبحسب موقع “السومرية نيوز” قال قائد عمليات سامراء اللواء الركن جبار الدراجي في بيان: “إن الإرهابيين الـ 21 من تنظيم داعش قتلوا بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري كان ينوي تفجيرها في إحدى نقاط التفتيش التابعة للشرطة الاتحادية في منطقة جلام سامراء جنوب قضاء الدور”.

وأضاف البيان إن “الانتحاري وقبل مغادرته أحد المقرات التابعة لداعش ضغط على زر منبه الصوت في السيارة لتوديع رفاقه متناسيا أن الزر مرتبط بشحنة التفجير ما أدى إلى انفجار السيارة ومقتل المجموعة بالكامل”.