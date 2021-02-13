السيسي يتفقد مشروع تطوير محور مسطرد بمنطقة شرق القاهرة

تفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي امس الجمعة، عددًا من مشروعات الطرق والمحاور الجديدة في منطقة شرق القاهرة.

واوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن من بين المشاريع "محور مسطرد الجديد المصمم على طراز الطرق الحرة بدون تقاطعات وبعرض 8 حارات مرورية لكل اتجاه؛ ليربط منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بمناطق عين شمس وجسر السويس والدائري ومحور الفريق إبراهيم العرابي وطريق بلبيس الصحراوي."

وقال المتحدث الرئاسي في بيان انه "من المخطط أن يحدث محور مسطرد الجديد تطويرًا وانفراجة كبيرة للمرور وتنقل المواطنين بتلك المناطق، خاصة بعد عملية توسعة الطرق المحيطة به، وإزالة العديد من الإشغالات والتعديات والمواقف العشوائية على الطرق؛ وليتكامل مع شبكة المحاور والطرق الجديدة بالقاهرة الكبرى."

واطلع الرئيس السيسي على التفاصيل التنفيذية والإنشائية الجارية من المشرفيين الهندسيين بمواقع العمل، داعيا الى "مراعاة تطبيق أعلى المعايير الهندسية، وأكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية؛ لتحقيق انسيابية حركة المرور."